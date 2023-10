Spannend wird: Beordert Coach Christian Eichner - wie gegen den FC Schalke 04 - erneut gleich fünf Neuzugänge in die Startelf? Wird wieder eine Neuzugang-Treffer-Quote erreicht, wie es viele Jahre zuvor nicht der Fall war? "Eiche" lässt sich bei der Aufstellung nicht in die Karten schauen, weist daraufhin, "dass der FC St. Pauli im Moment die beste Mannschaft der zweiten Bundesliga ist."

St. Pauli punktet mit enormer Laufbereitschaft

Die "Kiez-Kicker" sind Tabellenführer, sind nach zehn Spielen in Liga zwei noch ohne Niederlage. Fünf Siege und fünf Unentschieden stehen zu Buche. Stolze 20 Treffer wurden markiert, erst acht Tore kassiert. Doch in Paderborn, wo die Paulianer am vergangenen Spieltag unentschieden, 2:2, spielten, geriet der FCSP in dieser Spielzeit erstmals in Rückstand.

Trainer Fabian Hürzeler kann sich besonders auf Laufwunder Marcel Hartel verlassen. Überhaupt: Eine Stärke des Teams ist die enorme Laufbereitschaft. Hartel ist auf diesem Terrain seit Jahren einer der besten Akteure in Liga zwei. Vergangene Saison brachte er es im Schnitt pro Partie auf rund 12,50 Kilometer.

Startet mit Pauli beim FCK in die Saison: Trainer Fabian Hürzeler. | Bild: Michael Schwartz/dpa

Überraschend: Hartel ist in der laufenden Spielrunde der treffsicherte Paulianer mit sechs Toren. Fünf davon erzielte er in Liga zwei. Zuletzt musste Hürzeler in Paderborn Abwehrchef Eric Smith ersetzen. Der Schwede ist im Spiel des Spitzenreiters weit mehr als nur ein defensiver Stabilisator, sondern vor allem eine zentrale Figur im Aufbau. "Er war mit Adduktorenbeschwerden leicht angeschlagen", verrät der Coach und sagt: "Da wollten wir kein Risiko eingehen."

Damit sein Eckpfeiler möglichst schon am kommenden Samstag gegen den Karlsruher SC wieder startklar ist. Die historisch erfolgreiche Rückserie des FCSP mit 41 Punkten hat Erwartungen geweckt, die Andreas Bornemann, der im Badischen geborene Sportchef, fördert. Er verpflichtete namhafte Profis: Hauke Wahl (Holstein Kiel), Andreas Albers (Jahn Regensburg) und Karol Mets (FC Zürich).

Hartel, Irvine und Smith...

In dieser Spielrunde ist das Dreieck um Jackson Irvine, den australischen Nationalspieler, Smith und Mittelfeldchef Hartel sehr dominant. Es könnte für den KSC der Schlüssel zum Erfolg sein, diese Drei zu kontrollieren. Aber: St. Pauli hat insgesamt ein sehr gutes Positionsspiel und dadurch ist es schwer, Zugriff zu bekommen.

Braunschweigs Anthony Ujah (l) im Kopfballduell mit Pauli-Kapitän Jackson Irvine. | Bild: Swen Pförtner/dpa

Smith pendelt immer zwischen Mittelfeld und Abwehr und ist ein Schlüsselspieler. Aber: Das sind eben auch Hartel und Irvine. Und: Elias Saad und Oladapo Afolayan sind im eins gegen eins schwer zu verteidigen. Mit Johannes Eggestein kommt ein Stürmer dazu, der gut drauf ist. Das Fazit: Bei St. Pauli passt es derzeit.

Gesamtbilanz der bisherigen 40 Wettkampfspiele: Zehn KSC Siege, 16 Unentschieden. Der letzte Auswärtssieg in Liga zwei konnte am 8. November 2020 bejubelt werden: Beim 3:0 des KSC am Millerntor trafen Marco Thiede, Jerome Gondorf und Philipp Hofmann. Bester Torschütze des KSC: Sean Dundee, mit vier Toren gegen die Hamburger. Die meisten Spiele gegen Pauli absolvierte Daniel Gordon, er kam auf zehn Einsätze.