"Marcel Beifus wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet, wo er sämtliche Nachwuchsteams durchlief. Dabei kam der Rechtsfuß bei der zweiten Mannschaft auf sieben Einsätze in der Regionalliga Nord mit jeweils einem Treffer und einem Assist. Hinzu kommen 20 Pflichtspieleinsätze in der U19 der Wölfe (5 Tore, 1 Vorlage) sowie 24 Partien in der U17 (10 Tore, 2 Vorlagen)", heißt es in der Mitteilung

Für die deutschen U19 und U17-Nachwuchsteams bestritt der Innenverteidiger jeweils zwei Spiele. Zuletzt kam Beifus beim FC St. Pauli auf 9 Spiele in der 2. Bundesliga. Darunter das letzte Spiel der Hinrunde, bei dem Trainer Christian Eichner auf den 20-Jährigen aufmerksam wurde.

"Er hat uns signalisiert, dass er den Konkurrenzkampf auf dieser Position bei uns annehmen möchte. Deshalb sind wir als Trainerteam sehr froh darüber, dass sich Marcel für uns entschieden hat. Wir werden seine Entwicklung beim KSC weiter fördern. Fußballerisch bringt er ein sehr interessantes Gesamtpaket mit", so Eichner.

"In der Hinrunde gegen den KSC wurde das Trainerteam auf mich aufmerksam. Danach kam der Kontakt zustande. Außerdem hat mir Paul Nebel nur Positives über den KSC erzählt. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, so viel wie möglich zu spielen", erzählt Beifus