Wie der Karlsruher SC mitteilt, wurde die Wiedereinführung einer Zweiten Mannschaft einstimmig durch den Beirat des KSC GmbH & Co. KGaA bestätigt. "Nach interner Vorbereitung haben wir alle nötigen Unterlagen beim Badischen Fußballverband für die neue U23 eingereicht", beschreibt Michael Bischof, Bereichsleiter Entwicklung, Scouting & Analyse, den Prozess.

KSC U23 spielt in Verbandsliga

Am Samstagvormittag, 11. November, fiel die finale positive Entscheidung des Verbandsvorstands des BFV hinsichtlich eines Starts der U23 zur Saison 2024/25 in der Verbandliga Baden. Im Vorfeld der finalen Sitzung hatte der KSC am Mittwoch, den 8. November, alle badischen Verbandsligisten in die Westtribüne des BBBank Wildpark eingeladen. Ziel war ein offener Austausch mit allen anwesenden Vereinen, um sie in den Prozess der Wiedereinführung zu integrieren. Drei Tage später folgte dann die positive Nachricht von Seiten des Verbands

Eine Eckballfahne mit dem KSC-Logo. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

"Die finale Zusage des BFV ist eine erfreuliche Neuigkeit für uns", zeigt sich Bischof in einer Mitteilung des KSC begeistert. "Für die Spieler im Übergangsbereich aus der KSC-Grenke-Akademie in den Männerfußball stellt die Wiedereinführung der U23 einen sehr wichtigen Baustein dar. Sie sollen unter der Woche flexibel auf dem Niveau trainieren und spielen können, auf dem sie sich aktuell befinden. Gleichzeitig wird die ohnehin bereits enge Zusammenarbeit zwischen aKAdemie und Profibereich weiter intensiviert und inhaltlich ergänzt."

"Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, vor allem dem Badischen Fußballverband, für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung", so KSC-Geschäftsführer Michael Becker. "Mit der finalen Zustimmung sind nun die formellen Weichen gestellt, um die Nachwuchsförderung beim KSC strategisch weiter voranzutreiben. Die Wiedereinführung ist für den KSC immens wichtig und bedeutet einen großen Meilenstein im Rahmen des laufenden Weiterentwicklungsprozesses des Clubs", so Becker weiter.

Organisatorisch gesehen wird die neue U23 als höchste Mannschaft in der KSC-Akademie angesiedelt. Im Zuge dessen wird aus der aktuellen 2. Mannschaft des KSC die dritte Mannschaft beziehungsweise "KSC Amateure." Heimspielstätte der neuen U23 wird das Grenke-Stadion im Wildpark sein. Alle weiteren Informationen bezüglich Trainerteam, Kader & Co. werden veröffentlicht, sobald diese feststehen.