Mittelfristig sollen bei "Vision Wildpark" weitere Fußballplätze sowie ein modernes Funktionsgebäude entstehen.

"Insgesamt soll das komplette Trainingsgelände im Wildpark weiter modernisiert werden: Für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist es essenziell, dass die Infrastruktur weiterentwickelt wird, um die Spieler der KSC GRENKE aKAdemie sportlich und sozial optimal zu fördern. Dabei sollen mittelfristig weitere Fußballplätze sowie ein modernes Funktionsgebäude entstehen", so der Karlsruher SC in einer Mitteilung an die Presse.