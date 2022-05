von (ps/cak)

Sebastian Jung bildet auch in 2022/23 mit Marco Thiede das Gespann für hinten rechts. Der 31-Jährige hat sein auslaufendes Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit verlängert.

"Wir sind von Sebis sportlichen Qualitäten komplett überzeugt

In seinen ersten zwei Saison beim Karlsruher SC wurde Sebastian Jung immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, weshalb der ehemalige Nationalspieler erst auf 14 KSC-Spiele kommt. In denen wusste er aber stets zu überzeugen.

Sebastian Jung (KSC 2) springt zur Abwehr an den Ball. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC erklärt in einer Pressemitteilung: "Wir sind von Sebis sportlichen Qualitäten komplett überzeugt. Er hat in seinen leider viel zu wenigen Einsätzen gezeigt, wie sehr er unser Spiel bereichern kann. Darauf setzen wir in der kommenden Saison."

Sebastian Jung: "Ich freue mich ein weiteres Jahr Teil des Karlsruher SC zu sein! Es ist super, dass ich in den leider sehr wenigen Einsätzen überzeugen konnte. Jetzt heißt es für mich: Fit werden und in der neuen Saison zeigen, was ich draufhabe."