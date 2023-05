Karlsruhe vor 1 Stunde

Mach's gut Legende! KSC verabschiedet Daniel Gordon gegen Lautern

Abwehrspieler Daniel Gordon wird am Sonntag beim letzten Saison-Heimspiel des Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern verabschiedet. Das kündigte der badische Fußball-Zweitligist am Montag, 15. Mai, an.