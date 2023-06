"Die SG Dynamo Dresden hat Lucas Cueto verpflichtet. Herzlich Willkommen in Elbflorenz, Lucas!", heißt es auf der Instagram Seite der Dresdner. Auch der Karlsruher SC kommentierte den ablösefreien Wechsel bereits auf den Sozialen Medien mit den Worten: "Viel Spaß mit dem tollen Typen". Bei seinem alten Verein war Cueto 41 Mal im Einsatz , sein Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2024.

"Ich bin sehr glücklich, in der kommenden Saison das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen und habe das klare Ziel, hier in Dresden wieder mein volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Besonders freue ich mich darauf, in den nächsten Tagen meine Teamkollegen und alles drumherum kennenzulernen und mit der Vorbereitung loszulegen", wird Cueto bei vom Dresden Dynamo in einer Pressemitteilung zitiert.