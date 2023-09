Marino ist seit 2020 Teil des Karlsruher SC und hat sich seitdem kontinuierlich in der Jugendabteilung des Vereins entwickelt. "Seine beeindruckenden Leistungen in der vergangenen Sommervorbereitung und sein Entwicklungspotenzial haben die Aufmerksamkeit des FC-Astoria Walldorf auf sich gezogen, der sich freut, ihn für die kommende Saison willkommen zu heißen", so der KSC in einer Pressemitteilung.