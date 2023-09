Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, haben sich der Karlsruher SC(KSC) und sein ehemals "Technischer Leiter Sport" Necat Aygün im Zuge der Reorganisation des sportlichen Bereichs "einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt".

"Wir danken Necat Aygün für die gute Zusammenarbeit bei den letzten drei Jahren. Als technischer Leiter Sport und Mitglied der Taskforce Sport hat er einen wichtigen Teil zur Kaderplanung beigetragen. Er ist bei uns immer herzlich Willkommen und wir wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute, so Michael Becker, KSC Geschäftsführer, in der Mitteilung des Vereins.

Auch Necat Aygün wird in der Mitteilung ebenfalls dankend zitiert und verabschiedet sich wie folgt: "Mir hat die Arbeit für den KSC in erster Linie viel Spaß gemacht. Es freut mich ein Teil der erfolgreichen Weiterentwicklung, seit demLast-Minute-Klassenerhalt in Fürth, gewesen zu sein. Ich möchte mich bei allen für die positive und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Ich wünsche dem Club und seinen tollen Fans alles Gute für die Zukunft."

Matthias Wallenwein wird neuer Chefscout

Darüber hinaus bestätigte der KSC am Sonntag, dass Matthias Wallenwein künftig als Chefscout fungiert. Bei der Besetzung der neuen Position vertraute das Team um Michael Bischof dabei einem intensiven und strukturierten Auswahlprozess: "Bei unserer Suche fanden wir mit Matthias unsere absolute Wunschpersonalie", so der Bereichsleiter Entwicklung, Scouting und Analyse in einer Mitteilung des Clubs.

Bei seiner neuen Aufgabe bekommt Wallenwein Unterstützung durch Teamleiter Scouting Profis Sandro Sitter, dem Scouting-Team der Grenke aKAdemie, angeführt von Thomas Konrad, sowie Daten-und Videoanalysten und nebenberuflichen Scouts.

"Ich freue mich riesig darauf, hier mitzuarbeiten und gemeinsam das Scouting neu aufzubauen. Vor uns steht eine spannende Zeit, ich kann es kaum erwarten loszulegen!", blickt Matthias Wallenwein erwartungsvoll auf den Start beim KSC.