Karlsruhe vor 1 Stunde

Trainingslager, Testspiele und Familientag: Der KSC-Sommerfahrplan in der Übersicht

Kaum hat sich der Karlsruher SC in die Sommerpause verabschiedet, steht die neue Saison bereits in den Startlöchern. Am 12. Juni startet Christian Eichner mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung für die Saison 2022/23.