"Die Frauenabteilung des KSC hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Während sie sich in der Regionalliga Süd etablieren konnte, wurde zwischenzeitlich bereits zum sechsten Mal in Folge der badische Verbandspokal gewonnen. Somit gehören die KSC-Frauen mittlerweile regelmäßig zum Teilnehmerfeld des DFB-Pokals", heißt es vonseiten des KSC.

Auch der EnBW-Konzern freut sich: "Der Frauenfußball mischt in den vergangenen Jahren ein Stück weit die Sportwelt auf und macht sie spannender und bunter. Diese Erfolgsgeschichte unterstützen wir gerne. Daher passt das Sponsoring der Frauenmannschaft des KSC perfekt zu unserem gezielten Sponsoring der KSC-Jugend und der Fußballschule", erklärt Christa Ernst, Leiterin Events & Sponsoring bei der EnBW.