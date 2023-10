Karlsruhe vor 1 Stunde

Christoph Kobald trainiert wieder: Lichtblick für die KSC-Abwehr?

Für die Abwehr des Karlsruhe SC gibt es einen Lichtblick. Laut Verein sei Innenverteidiger Christoph Kobald nach längerem Ausfall wegen seines Muskelfaserrisses - zuerst am rechten Oberschenkel, dann an der Hüfte - wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Wie der KSC am Mittwoch, 18. Oktober, in einem Post auf Facebook mitteilt, trainiere Kobald wieder mit der Mannschaft.