Karlsruhe vor 1 Stunde

Choi erhält keinen neuen Vertrag beim Karlsruher SC - wäre gern geblieben

Der Karlsruher SC trennt sich nach fünf Jahren von Offensivspieler Kyoung-Rok Choi. Der Vertrag des 28-Jährigen werde nicht verlängert, teilte der badische Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der Südkoreaner wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, für den KSC bestritt er 98 Pflichtspiele. Choi selbst hatte Ende April gesagt, gern in Karlsruhe bleiben zu wollen.