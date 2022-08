von (ps/cak)

Kreuzer - der im Dezember 2016 in den Wildpark zurückgekehrt war - bildet damit weiterhin die Geschäftsführung im Wildpark. Zuvor war schon der Vertrag mit dem dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Becker verlängert worden.

Oliver Kreuzer, Sportgeschäftsführer beim Karlsruher SC | Bild: Lars Notararigo

"Im Beirat haben wir schon zum Ende der vergangenen Saison über die Verlängerung des Geschäftsführervertrags von Oliver Kreuzer beraten. Nachdem nun auch die offenen Fragen der Compliance mit dem Aufsichtsrat geklärt worden sind, können wir nun Vollzug vermelden. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren haben wir in den gemeinsamen Gesprächen großen Wert auf die zukünftige Weiterentwicklung des sportlichen Bereichs gelegt", so KSC-Präsident Holger Siegmund-Schulze.

Oliver Kreuzer meint: "Mit dem Wiederaufstieg 2019 und dem dreimaligen Klassenerhalt seitdem, haben wir in den letzten vier Jahren unsere sportlichen Ziele erreicht. Gleichzeitig entwickeln wir auch den sportlichen Bereich des KSC personell und infrastrukturell kontinuierlich weiter, um so weiter konkurrenzfähig zu bleiben und die Basis für eine erfolgreiche Zukunft zu legen."