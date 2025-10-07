Mönchengladbach – KSC live im TV und Stream: Läuft das Pokalspiel auch im Free-TV?

Die vergangene DFB-Pokal-Saison zeigte eindrucksvoll, warum der Wettbewerb weit mehr ist als nur ein herkömmliches Turnier: Die sensationelle Finalreise des Drittligisten Arminia Bielefeld stellte unter Beweis, dass im DFB-Pokal alles möglich ist. Seit August 2025 kämpfen erneut 64 Teams im klassischen K.-o.-Modus um den Pokal, der mit spannenden Begegnungen und unvorhersehbaren Momenten Fans immer wieder begeistert und Fußballträume lebendig hält.

Am zweiten Spieltag fährt der Karlsruher SC nach Mönchengladbach. In der 2. Bundesliga haben sich die Kicker aus der Fächerstadt bisher recht achtbar geschlagen: Karlsruhe steht (Stand 4. Oktober) unter den Top Ten, Trainer Christian Eichner dürfte mit seinem Team samt Comeback-Kicker aus Darmstadt eigentlich nicht unzufrieden sein. Oder er setzt – das betrifft einen anderen Fall – in Sachen Formanstieg auf Geduld. Was nun den DFB-Pokal angeht, hat der KSC am 17. August eine blütenreine Visitenkarte abgegeben: 5:0 gegen Meuselwitz. Die Borussen hingegen haben etwas weniger geglänzt und sich gegen den Fünftligisten Atlas Delmenhorst mit 3:2 gerade so eben aus der Affäre gezogen: „Gladbach quält sich gegen Delmenhorst weiter“, überschreibt kicker.de seinen Spielbericht.

Zurück in die Zukunft: Hier kommen die Infos zur Begegnung KSC vs. Gladbach und deren Übertragung.

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Pokal-Spiel zwischen Gladbach und dem KSC wird am 28. Oktober 2025 um 20.45 Uhr im Borussia-Park angepfiffen. Das Stadion ist das vereinseigene Fußballstadion von Borussia Mönchengladbach mit einer Kapazität von 60.250 Plätzen. Es wurde am 30. Juli 2004 eröffnet und befindet sich im Nordpark der Stadt. Man beachte die Adresse: Hennes-Weisweiler-Allee 1.

Mönchengladbach vs. KSC live im TV und Stream: Übertragung im DFB-Pokal 25/26

Für alle Fußballfans, die in dieser Saison keine Minute des DFB-Pokals verpassen wollen, führt kein Weg an Sky vorbei. Der Pay-TV-Sender sichert sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle 63 Begegnungen – vom ersten Pfiff bis hin zum großen Finale im Berliner Olympiastadion. Wer den Livestream verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo, das aktuell ab 21,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025).

ARD und ZDF sind zwar auch am Start, bieten jedoch nur ein begrenztes Free-TV-Programm. Insgesamt werden 15 Spiele kostenfrei ausgestrahlt, darunter das Endspiel sowie beide Halbfinals. Darüber hinaus zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei zusätzliche Partien. Dennoch bleiben zahlreiche spannende Begegnungen exklusiv bei Sky: So überträgt zwar das ZDF just am 28. Oktober die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, doch unser Spiel Gladbach gegen den KSC läuft ausschließlich beim Bezahlsender. Es ist also weder frei empfangbar noch kostenlos zu streamen.

Für Zuschauer ohne Pay-TV-Abo bedeutet das jedoch nicht, dass sie komplett außen vor bleiben. ARD und ZDF bieten umfangreiche Zusammenfassungen und detaillierte Analysen, die einen umfassenden Einblick in den Turnierverlauf liefern – und das völlig kostenfrei. So bleibt man auch ohne Abonnement stets gut informiert über die wichtigsten Ereignisse im DFB-Pokal.

Was nun wiederum die Fans in Karlsruhe betrifft: Wer das Spiel live verfolgen möchte, ohne ein Abo abzuschließen, kann aber natürlich auch auf eine der zahlreichen Karlsruher Kneipen mit Sky-Zugang ausweichen – dort zahlt man für das Bier, nicht für die Übertragung.

Hier sind alle Infos zum Match zwischen Gladbach und Karlsruhe auf einen Blick:

Spiel: Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC, DFB-Pokal 2025/265, Runde 2

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: Gladbach gegen Karlsruher SC – die Bilanz der beiden Vereine

Die Bilanz zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC fußt auf insgesamt 47 Begegnungen, verrät uns fussballdaten.de. 17 Mal haben die Gladbacher gewonnen, 13 Matches gingen zugunsten von Karlsruhe aus. Bemerkenswerte 17 Remis. Beim Torverhältnis ist es ähnlich wie bei den Resultaten: Hier führen die Rheinländer mit 87:77.