KSC will im DFB-Pokal gegen Meuselwitz in die nächste Runde einziehen

KSC trifft im DFB-Pokal auf Meuselwitz: Ziel lautet nächste Runde

Der Karlsruher SC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf ZFC Meuselwitz. Cheftrainer Christian Eichner betont die Bedeutung einer soliden Leistung, während der Kader nahezu vollständig zur Verfügung steht.
    Christian Eichner hat Respekt vor dem DFB-Pokal
    Christian Eichner hat Respekt vor dem DFB-Pokal (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

    Am Sonntag, 17. August, geht es für den Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Thüringen zum ZFC Meuselwitz.

    Alle Mann an Bord

    Für das anstehende Spiel kann Cheftrainer Christian Eichner auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Ali-Eren Ersungur fällt wegen einer Krankheit und Adduktorenproblemen aus.

    Ali-Eren Ersungur fällt gegen Meuselwitz aus
    Ali-Eren Ersungur fällt gegen Meuselwitz aus (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

    Klares Ziel 2. Runde

    „Ich habe vor der ersten Pokalrunde immer großen Respekt“, sagt Christian Eichner. Dennoch ist das Ziel klar: „Es ist unser klarer Wunsch, in die 2. Runde einzuziehen“, stellt Christian Eichner klar. Dafür benötigt der KSC „eine erwachsene und seriöse Leistung.“

    Im vergangenen Jahr gab es für den KSC ein bitteres Pokal-Aus
    Im vergangenen Jahr gab es für den KSC ein bitteres Pokal-Aus (Archivbild). Foto: Mia

    In der Vorbereitung versuche er, seiner Mannschaft einen Gesamteindruck des Gegners mitzugeben. „Wir wissen allerdings nie genau, was der Gegner geplant hat.“ Auf Strecke rechnet er allerdings mit einem Fokus auf die Defensive seitens des Gegners: „Wir werden bestimmen, wie das Spiel läuft.“

    Rotation möglich

    „Es könnte sein, dass wir mit der gleichen Startaufstellung wie in der Liga in die Partei gehen“, so Eichner. Es gebe jedoch auch einzelne Spieler, die eigentlich einen Startelf-Anspruch stellen, jedoch aktuell nur Reservisten sind.

    Hans Christian Bernat kann alle Erfahrung gebrauchen.
    Hans Christian Bernat kann alle Erfahrung gebrauchen. (Archivbild). Foto: Michaela Anderer

    „Ich denke da an Marcel Beifus, Dženis Burnić oder Fabian Schleusener.“ Von einem Torwartwechsel ist Eichner „nicht der größte Fan. Wir hatten das Thema in den vergangenen Jahren ja öfter. Ich denke einfach: Jedes Spiel, das Hans Christian Bernat macht, gibt ihm mehr Sicherheit.“

    Verstärkungen geplant?

    „Der Wunsch nach quantitativen Verstärkungen ist weiterhin da“, so Eichner. „Das sehen wir im Verein allerdings alle gleich. Wir stehen da in täglichem Austausch und versuchen, das beste Paket zu schnüren.“

