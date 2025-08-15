KSC trifft im DFB-Pokal auf Meuselwitz: Ziel lautet nächste Runde

Am Sonntag, 17. August, geht es für den Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Thüringen zum ZFC Meuselwitz.
Alle Mann an Bord
Für das anstehende Spiel kann Cheftrainer Christian Eichner auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Ali-Eren Ersungur fällt wegen einer Krankheit und Adduktorenproblemen aus.
Klares Ziel 2. Runde
„Ich habe vor der ersten Pokalrunde immer großen Respekt“, sagt Christian Eichner. Dennoch ist das Ziel klar: „Es ist unser klarer Wunsch, in die 2. Runde einzuziehen“, stellt Christian Eichner klar. Dafür benötigt der KSC „eine erwachsene und seriöse Leistung.“
In der Vorbereitung versuche er, seiner Mannschaft einen Gesamteindruck des Gegners mitzugeben. „Wir wissen allerdings nie genau, was der Gegner geplant hat.“ Auf Strecke rechnet er allerdings mit einem Fokus auf die Defensive seitens des Gegners: „Wir werden bestimmen, wie das Spiel läuft.“
Rotation möglich
„Es könnte sein, dass wir mit der gleichen Startaufstellung wie in der Liga in die Partei gehen“, so Eichner. Es gebe jedoch auch einzelne Spieler, die eigentlich einen Startelf-Anspruch stellen, jedoch aktuell nur Reservisten sind.
„Ich denke da an Marcel Beifus, Dženis Burnić oder Fabian Schleusener.“ Von einem Torwartwechsel ist Eichner „nicht der größte Fan. Wir hatten das Thema in den vergangenen Jahren ja öfter. Ich denke einfach: Jedes Spiel, das Hans Christian Bernat macht, gibt ihm mehr Sicherheit.“
Verstärkungen geplant?
„Der Wunsch nach quantitativen Verstärkungen ist weiterhin da“, so Eichner. „Das sehen wir im Verein allerdings alle gleich. Wir stehen da in täglichem Austausch und versuchen, das beste Paket zu schnüren.“
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden