Neuer Mann im KSC-Training: Kevin Broll ersetzt Aki Koch

Beim Karlsruher SC tauchte ein neues Gesicht im Training auf. Der vereinslose Torwart Kevin Broll trainiert seit Montag, 6. Oktober, mit.
Torwart-Trainingstrio wieder komplett
Der dritte Torwart und Stammtorhüter der 2. Mannschaft des KSC, Aki Koch, muss sich einer Operation an der Hand unterziehen. Wie der KSC bestätigt, wird Broll ihn im Training ersetzen.
Ob der KSC versuchen wird, Broll unter Vertrag zu nehmen, ist nicht bekannt. Der gebürtige Mannheimer spielte bereits für Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden, Górnik Zabrze in Polen und Omonia Maiou in Zypern. Seit dem 1. Juli dieses Jahres ist er ohne Verein.
