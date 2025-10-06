Logo ka-news.de
KSC / Karlsruher SC
KSC: Vereinsloser Kevin Broll ersetzt verletzten Aki Koch im Training

KSC / Karlsruher SC

Neuer Mann im KSC-Training: Kevin Broll ersetzt Aki Koch

Der dritte Torhüter des KSC, Aki Koch, muss sich einer Handoperation unterziehen. Der vereinslose Kevin Broll ersetzt ihn im Trainingsbetrieb.
Von Yannick Antritter
    Torwart Kevin Broll spielte früher für Dynamo Dresden gegen den KSC. Heute trainiert er in Karlsruhe mit. (Archivbild)
    Torwart Kevin Broll spielte früher für Dynamo Dresden gegen den KSC. Heute trainiert er in Karlsruhe mit. (Archivbild) Foto: Tim Carmele

    Beim Karlsruher SC tauchte ein neues Gesicht im Training auf. Der vereinslose Torwart Kevin Broll trainiert seit Montag, 6. Oktober, mit.

    Torwart-Trainingstrio wieder komplett

    Aki Koch muss sich einer Operation unterziehen und fällt aus.
    Aki Koch muss sich einer Operation unterziehen und fällt aus. Foto: Michaela Anderer

    Der dritte Torwart und Stammtorhüter der 2. Mannschaft des KSC, Aki Koch, muss sich einer Operation an der Hand unterziehen. Wie der KSC bestätigt, wird Broll ihn im Training ersetzen.

    Ob der KSC versuchen wird, Broll unter Vertrag zu nehmen, ist nicht bekannt. Der gebürtige Mannheimer spielte bereits für Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden, Górnik Zabrze in Polen und Omonia Maiou in Zypern. Seit dem 1. Juli dieses Jahres ist er ohne Verein.

