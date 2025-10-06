Neuer Mann im KSC-Training: Kevin Broll ersetzt Aki Koch

Beim Karlsruher SC tauchte ein neues Gesicht im Training auf. Der vereinslose Torwart Kevin Broll trainiert seit Montag, 6. Oktober, mit.

Torwart-Trainingstrio wieder komplett

Aki Koch muss sich einer Operation unterziehen und fällt aus. Foto: Michaela Anderer

Der dritte Torwart und Stammtorhüter der 2. Mannschaft des KSC, Aki Koch, muss sich einer Operation an der Hand unterziehen. Wie der KSC bestätigt, wird Broll ihn im Training ersetzen.

Torwart Kevin Broll spielte früher für Dynamo Dresden gegen den KSC. Heute trainiert er in Karlsruhe mit. (Archivbild) Foto: Tim Carmele

Ob der KSC versuchen wird, Broll unter Vertrag zu nehmen, ist nicht bekannt. Der gebürtige Mannheimer spielte bereits für Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden, Górnik Zabrze in Polen und Omonia Maiou in Zypern. Seit dem 1. Juli dieses Jahres ist er ohne Verein.