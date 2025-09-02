Kein Wechsel: Fabian Schleusener soll beim KSC bleiben

Der KSC erlebte einen turbulenten Deadline Day am 1. September: Die geplante Leihe von Imad Rondic (1. FC Köln) soll kurzfristig gescheitert sein.

Das soll zugleich den fast sicheren Wechsel von Fabian Schleusener zum SSV Ulm verhindert haben, da Trainer Christian Eichner nach dem Ausfall von Louey Ben Farhat keinen weiteren Stürmer abgeben konnte. Das berichten unter anderem die BNN.