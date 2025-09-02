Kein Wechsel: Fabian Schleusener soll beim KSC bleiben

Der KSC erlebte einen turbulenten Deadline Day am 1. September: Die geplante Leihe von Imad Rondic (1. FC Köln) soll kurzfristig gescheitert sein.
Das soll zugleich den fast sicheren Wechsel von Fabian Schleusener zum SSV Ulm verhindert haben, da Trainer Christian Eichner nach dem Ausfall von Louey Ben Farhat keinen weiteren Stürmer abgeben konnte. Das berichten unter anderem die BNN.
Sehr gut, mit diesem Stürmertausch in letzter Sekunde hätte ich mich nicht anfreunden können. Schleuse ist ein verdienter Spieler und hätte einen so kurzfristigen Weggang nicht verdient, außerdem hat er mir die letzten Partien gut gefallen. Im Sturm quasi bei Null anzufangen, wäre ein Fehler gewesen. Ich freue mich, dass er bleibt.
Gut dass er bleibt. Halte ich für die bessere Lösung als Rondic. Der war ja sehr motiviert zu uns zu kommen… nicht 😆
Scheint nicht zu klappen.. nach Sky- Informationen war der Wechsel an den möglichen Wechsel von Rondic von FC Köln gekoppelt... der Rondic- Transfer ist geplatzt und Schleuse bleibt (vermutlich) hier. Aber alles unter Vorbehalt..!
Na dann viel Erfolg. Ich hoffe, dass einer der Neuen ähnlich effizient sein wird wie Schleuse. Entscheidungen sind grundsätzlich nachvollziehbar, aber mitten in der Hinrunde ein gewisses Risiko. Viel Erfolg allen Beteiligten.
