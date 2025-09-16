Karlsruher SC: Ticketpreise 2025/26 sind gestiegen – was kosten KSC-Dauerkarte und Tageskarten?

Der Karlsruher SC hat sich in der vergangenen Saison der breiten Unterstützung der Fanbasis sicher sein können. Fast 30.000 Fans pilgerten im Durchschnitt in den BBBank Wildpark, wie aus einer Statistik des kicker hervorgeht. Mehr als jedes dritte Heimspiel des KSC in der 2. Bundesliga war ausverkauft. Die Fußball-Begeisterung in Karlsruhe ist ungebrochen – und auch viele KSC-Fans dürften sich schon auf die Saison 2025/26 freuen. Doch wie teuer sind aktuell die Dauerkarten und wie viel muss für ein Einzelticket bezahlt werden? Ein Überblick.

KSC-Ticketpreise 2025/26: Die Tickets beim Karlsruher SC werden teurer

Die Fans des Karlsruher SC müssen in der kommenden Saison tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise steigen im Vergleich zur Vorsaison um 2,2 Prozent. Das gilt für Dauerkarten und Tageskarten. Der Klub begründete den Schritt in einer Pressemitteilung mit den steigenden Kosten rund um den Spielbetrieb.

In den nächsten Jahren sollen „die Ticketpreise alle zwei Jahre an die durchschnittliche Inflationsrate der beiden Vorjahre angepasst – also lediglich um jeweils den ‚halben‘ Inflationsschnitt“, heißt es in der Mitteilung. Diese Marschroute wird bei den Ticketpreisen für die Saison 2025/26 allerdings noch nicht angewendet. Für die Erhöhung wurde stattdessen die Inflationsrate von 2,2 Prozent aus dem Jahr 2024 als Grundlage genommen.

Karlsruher SC: Wie viel kostet die Dauerkarte 2025/26?

Mit der Dauerkarte können die Fans des Karlsruher SC alle 17 Heimspiele der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga im Stadion verfolgen. Sie haben die Wahl zwischen Stehplätzen und Sitzplätzen. Die Dauerkarten-Preise beim KSC 2025/26 im Überblick. Alle Preise sind in Euro angegeben.

Kategorie Block Vollzahler Ermäßigt Kinder Sichtbehindert Stehplatz S1, S2, S3, S4, S5 236,10 Euro 188,90 118,00 - Sitzplatz O1, O5 538,50 456,40 - 310,30 O2, O3, O4 571,10 513,80 - 310,30 O2, O3 603,70 543,00 - 310,30 SO 505,90 440,70 151,80 310,30 N1, N2, N3 423,80 375,50 151,80 310,30 NW / Familienblock 505,90 440,70 84,30 310,30 SW 505,90 440,70 151,80 310,30 Inklusion O5 (Oberrang) 363,10 - - - O5 (Unterrang) 111,30 - - - Rollstuhlfahrer 111,30 - - -

Für die Saison 2024/25 konnte der Karlsruher SC 15.831 Dauerkarten verkaufen, wie der Klub im August 2024 bekanntgegeben hatte. Eine eindrucksvolle Marke, die für die kommende Saison erst einmal geknackt werden muss.

KSC-Tickets 2025/26: So viel kosten Tageskarten

Die Eintrittskarten für einzelne Spiele werden Tageskarten genannt. Diese sind beim KSC zum großen Teil in denselben Kategorien erhältlich, wie es auch bei den Dauerkarten der Fall ist. Allerdings gibt es zwei verschiedene Ausführungen der Tageskarten-Preisliste: A und B. Handelt es sich um ein Top-Spiel, müssen Tickets der Kategorie A gekauft werden. Andere Heimspiele werden in der Kategorie B vertrieben.

Es folgen die Preisliste der Kategorie A mit allen Preisen, die für die Saison 2025/26 gelten. Auch hier sind alle Preise in Euro angegeben.

Kategorie A Block Vollzahler Ermäßigt Kinder Sichtbehindert Stehplatz S1, S2, S3, S4, S5 20,30 Euro 16,00 9,20 - Sitzplatz O1, O5 48,50 41,20 - 28,00 O2, O3, O4 51,20 - - 28,00 O2, O3 53,80 - - 28,00 SO 45,20 39,30 12,60 28,00 N1, N2, N3 37,80 33,90 12,60 28,00 NW / Familienblock 45,20 39,30 7,30 28,00 SW 45,20 39,30 12,60 28,00 W1, W4 53,80 - - 28,00 W2, W3 70,50 - - 37,70 Inklusion O5 (Oberrang) 28,00 - - - O5 (Unterrang) 10,00 - - - Rollstuhlfahrer 10,00 - - -

Die Preise in der Kategorie B sind etwas günstiger, wie die folgende Preisliste zeigt, die ebenfalls in Euro angegeben ist und für die Spielzeit 2025/26 gilt.

Kategorie B Block Vollzahler Ermäßigt Kinder Sichtbehindert Stehplatz S1, S2, S3, S4, S5 16,90 Euro 13,30 7,70 - Sitzplatz O1, O5 37,30 31,70 - 21,50 O2, O3, O4 39,40 - - 21,50 O2, O3 41,40 - - 21,50 SO 34,80 30,20 9,70 21,50 N1, N2, N3 29,10 33,90 9,70 21,50 NW / Familienblock 34,80 26,10 5,60 21,50 SW 34,80 30,20 9,70 21,50 W1, W4 41,40 - - 21,50 W2, W3 54,20 - - 29,00 Inklusion O5 (Oberrang) 21,50 - - - O5 (Unterrang) 7,70 - - - Rollstuhlfahrer 7,70 - - -

