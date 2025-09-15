Karlsruher SC: Ticketpreise 2025/26 sind gestiegen – was kosten KSC-Dauerkarte und Tageskarten?

Der Karlsruher SC hat sich in der vergangenen Saison der breiten Unterstützung der Fanbasis sicher sein können. Fast 30.000 Fans pilgerten im Durchschnitt in den BBBank Wildpark, wie aus einer Statistik des kicker hervorgeht. Mehr als jedes dritte Heimspiel des KSC in der 2. Bundesliga war ausverkauft. Die Fußball-Begeisterung in Karlsruhe ist ungebrochen – und auch viele KSC-Fans dürften sich schon auf die Saison 2025/26 freuen. Doch wie teuer sind aktuell die Dauerkarten und wie viel muss für ein Einzelticket bezahlt werden? Ein Überblick.
KSC-Ticketpreise 2025/26: Die Tickets beim Karlsruher SC werden teurer
Die Fans des Karlsruher SC müssen in der kommenden Saison tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise steigen im Vergleich zur Vorsaison um 2,2 Prozent. Das gilt für Dauerkarten und Tageskarten. Der Klub begründete den Schritt in einer Pressemitteilung mit den steigenden Kosten rund um den Spielbetrieb.
In den nächsten Jahren sollen „die Ticketpreise alle zwei Jahre an die durchschnittliche Inflationsrate der beiden Vorjahre angepasst – also lediglich um jeweils den ‚halben‘ Inflationsschnitt“, heißt es in der Mitteilung. Diese Marschroute wird bei den Ticketpreisen für die Saison 2025/26 allerdings noch nicht angewendet. Für die Erhöhung wurde stattdessen die Inflationsrate von 2,2 Prozent aus dem Jahr 2024 als Grundlage genommen.
Karlsruher SC: Wie viel kostet die Dauerkarte 2025/26?
Mit der Dauerkarte können die Fans des Karlsruher SC alle 17 Heimspiele der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga im Stadion verfolgen. Sie haben die Wahl zwischen Stehplätzen und Sitzplätzen. Die Dauerkarten-Preise beim KSC 2025/26 im Überblick. Alle Preise sind in Euro angegeben.
|Kategorie
|Block
|Vollzahler
|Ermäßigt
|Kinder
|Sichtbehindert
|Stehplatz
|S1, S2, S3, S4, S5
|236,10 Euro
|188,90
|118,00
|-
|Sitzplatz
|O1, O5
|538,50
|456,40
|-
|310,30
|O2, O3, O4
|571,10
|513,80
|-
|310,30
|O2, O3
|603,70
|543,00
|-
|310,30
|SO
|505,90
|440,70
|151,80
|310,30
|N1, N2, N3
|423,80
|375,50
|151,80
|310,30
|NW / Familienblock
|505,90
|440,70
|84,30
|310,30
|SW
|505,90
|440,70
|151,80
|310,30
|Inklusion
|O5 (Oberrang)
|363,10
|-
|-
|-
|O5 (Unterrang)
|111,30
|-
|-
|-
|Rollstuhlfahrer
|111,30
|-
|-
|-
Für die Saison 2024/25 konnte der Karlsruher SC 15.831 Dauerkarten verkaufen, wie der Klub im August 2024 bekanntgegeben hatte. Eine eindrucksvolle Marke, die für die kommende Saison erst einmal geknackt werden muss.
KSC-Tickets 2025/26: So viel kosten Tageskarten
Die Eintrittskarten für einzelne Spiele werden Tageskarten genannt. Diese sind beim KSC zum großen Teil in denselben Kategorien erhältlich, wie es auch bei den Dauerkarten der Fall ist. Allerdings gibt es zwei verschiedene Ausführungen der Tageskarten-Preisliste: A und B. Handelt es sich um ein Top-Spiel, müssen Tickets der Kategorie A gekauft werden. Andere Heimspiele werden in der Kategorie B vertrieben.
Es folgen die Preisliste der Kategorie A mit allen Preisen, die für die Saison 2025/26 gelten. Auch hier sind alle Preise in Euro angegeben.
|Kategorie A
|Block
|Vollzahler
|Ermäßigt
|Kinder
|Sichtbehindert
|Stehplatz
|S1, S2, S3, S4, S5
|20,30 Euro
|16,00
|9,20
|-
|Sitzplatz
|O1, O5
|48,50
|41,20
|-
|28,00
|O2, O3, O4
|51,20
|-
|-
|28,00
|O2, O3
|53,80
|-
|-
|28,00
|SO
|45,20
|39,30
|12,60
|28,00
|N1, N2, N3
|37,80
|33,90
|12,60
|28,00
|NW / Familienblock
|45,20
|39,30
|7,30
|28,00
|SW
|45,20
|39,30
|12,60
|28,00
|W1, W4
|53,80
|-
|-
|28,00
|W2, W3
|70,50
|-
|-
|37,70
|Inklusion
|O5 (Oberrang)
|28,00
|-
|-
|-
|O5 (Unterrang)
|10,00
|-
|-
|-
|Rollstuhlfahrer
|10,00
|-
|-
|-
Die Preise in der Kategorie B sind etwas günstiger, wie die folgende Preisliste zeigt, die ebenfalls in Euro angegeben ist und für die Spielzeit 2025/26 gilt.
|Kategorie B
|Block
|Vollzahler
|Ermäßigt
|Kinder
|Sichtbehindert
|Stehplatz
|S1, S2, S3, S4, S5
|16,90 Euro
|13,30
|7,70
|-
|Sitzplatz
|O1, O5
|37,30
|31,70
|-
|21,50
|O2, O3, O4
|39,40
|-
|-
|21,50
|O2, O3
|41,40
|-
|-
|21,50
|SO
|34,80
|30,20
|9,70
|21,50
|N1, N2, N3
|29,10
|33,90
|9,70
|21,50
|NW / Familienblock
|34,80
|26,10
|5,60
|21,50
|SW
|34,80
|30,20
|9,70
|21,50
|W1, W4
|41,40
|-
|-
|21,50
|W2, W3
|54,20
|-
|-
|29,00
|Inklusion
|O5 (Oberrang)
|21,50
|-
|-
|-
|O5 (Unterrang)
|7,70
|-
|-
|-
|Rollstuhlfahrer
|7,70
|-
|-
|-
Auch interessant: Der aktuell teuerste Spieler des KSC ist ein Torwart. Der Rekordtransfer des Karlsruher SC liegt unterdessen schon eine Weile zurück. Derzeit jagt Marvin Wanitzek in der Torjägerliste des KSC einige Legenden.
LOL Bundesliga Preise und ein unterdurchschnittlicher Kader
Alles auf einen Punkt gebracht
Solange die Stadien voll sind, machen die Vereine alles richtig. Bei welcher Summe der Kipppunkt eintritt, dass die Zuschauer boykottieren, liegt im Ermessen der Zuschauer. Ich für meinen Teil nehme Abstand, ein Kindertrikot für meine Enkeltochter zu kaufen, das voraussichtlich in 6 bis 9 Monaten eh nicht mehr passt.
im Grunde genommen nichts aussergewöhnliches... Es ist schon so, dass z.B. Mindestlöhne angehoben werden, die auch für das gesamte Dienstleistungspersonal, z.B. "Panama" um nur eines zu nennen, gezahlt werden müssen/sollen/dürfen. Aber natürlich ist es auch so, dass man für ein Trikot so um die 100 Euro anlegt, dann eine Jahreskarte bzw. mit Kinder noch mehr, wir haben inzwischen Edellogen mit 3-Sterne Verköstigung im Stadion. Ich beschwere mich nicht darüber, da wir alle Profi-Fußball in Karlsruhe sehen wollen und das offensichtlich ein Teil des Preises ist. Es entstehen offensichtlich immer größere Gräben zwischen dem normalen Fußballzuschauer und den gut betuchten und gut versorgten "Edelfans". Da fühlt man sich ohne Originaltrikot und mit Stehplatz schon so ein wenig wie das "Fußvolk"... und wenn sich dann Teile des "Fußvolkes" auch noch so benehmen (Pyro, Beleidigungen von Gegner und Schiri und Spieler), macht dies diesen Graben nur noch tiefer. Wir können selbst entscheiden....
