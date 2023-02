Karlsruhe vor 41 Minuten

Vor dem Derby am Sonntag: Warum spielen Sie jetzt in Sandhausen und nicht beim KSC, Herr Mehlem?

Marcel Mehlem war Anfang der Woche im Wildpark. Aber: Nicht, um beim KSC einen Vertrag für die kommende Saison zu unterschreiben. Sondern: als Kiebitz. Der Profi des SV Sandhausen beobachtete den KSC beim Test gegen Mutschelbach. "Das lasse ich mir nicht entgehen", sagte er am Rande der Partie, dort wo er einst ausgebildet wurde. Der lauf- und kampfstarke Mittelfeldspieler spielte 17 Jahre für die Blau Weißen. Vor Ort in Karlsruhe war "Cello" auch, weil er auf Kurzbesuch bei den Eltern in Blankenloch war. Mit Mehlem sprach Peter Putzing.