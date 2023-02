Karlsruhe vor 1 Stunde

Wieder Hoffnung auf den Ligaerhalt? Mit diesen Erwartungen blickt Oliver Kreuzer auf die neuen Transfers

Neue Hoffnungen im Kader, aber auch künftig getrennte Wege mit so manchem Spieler - in der Winterpause drehte sich wieder das Transferkarussell beim Karlsruher SC. Im Interview gibt Sportdirektor Oliver Kreuzer Einblicke in die Entscheidungsfindung und äußert sich zu den anstehenden Änderungen im Sommer.