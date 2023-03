Karlsruhe vor 51 Minuten

"Flow mitnehmen und punkten" - KSC-Verteidiger Sebastian Jung peilt in Rostock die nächsten Punkte an

Nach vielen Verletzungen hat sich Sebastian Jung zurückgekämpft. Der Rechtsverteidiger zeigt seit einigen Wochen beim KSC seine Klasse. Im September 2020 kam Jung zum Wildparkclub. Seither absolvierte der 32-Jährige für die Badener 31 Pflichtspiele, erzielte dabei zwei Tore. In dieser Spielrunde - exakt ab dem 16. September 2022 - kam Jung in allen Spielen in Liga zwei zum Einsatz. In neun Begegnungen gar über die komplette Spielzeit. Insgesamt brachte es Jung diese Saison auf elf Startelfeinsätze und sechs Einwechslungen. Mit Jung sprach Peter Putzing.