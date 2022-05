Karlsruhe vor 33 Minuten

Nächster KSC-Abgang? Lukas Fröde bleibt nach seiner Leihe wohl bei Hansa Rostock

Der Karlsruher SC bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Diesmal wurden wohl in Sachen Abgängen Nägel mit Köpfen gemacht. Lukas Fröde soll nach Informationen von ka-news.de nicht mehr in die Fächerstadt zurückkehren und sich nach seiner Leihe nun endgültig Ligakonkurrent Hansa Rostock anschließen.