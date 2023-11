Früher war alles besser - heißt es oft. Was den KSC angeht - und wenn "früher" den Zeitpunkt nach dem 13. Spieltag in Liga 2 in der vergangenen Spielrunde umfasst - stimmt das. Denn: Aktuell belegt der KSC im Ranking in Liga zwei Rang 15.

Letzte Runde lief vieles besser für den KSC

Von 13 Spielen wurde drei gewonnen, vier endeten remis, 19 Tore erzielten die Blau-Weißen, 23 wurden kassiert. In der Tabelle im Spieljahr 2022/2023 belegten die Badener nach 13 Spieltagen Rang zehn. Tore: 21 erzielt, 19 kassiert. Mit damals 17 Punkten auf dem Konto hatten die Karlsruher auf den ersten Abstiegsrang einen Vorsprung von sechs Zählern.

KSC vs Schalke 04 Patrick Drewes und Marcel Franke | Bild: Mia

Aktuell: Fünf Punkte Vorsprung auf Braunschweig, das den ersten Abstiegsrang inne hat. Doch auf einigen Gebieten sind die Fächerstädter in der laufenden Spielrunde top, die Nummer eins. Beispiel: Keine Mannschaft im Fußball-Unterhaus schlägt mehr Flanken als der KSC. Der KSC-Bestwert bei Flanken: 202.

Bei Toren sind die Wildparkprofis dann eher weiter hinten. Dies trug mit dazu bei, dass Fabian Schleusener und Marvin Wanitzek mit je vier Treffern die besten Torschützen des KSC sind. In Sachen Kader-Durchschnittsalter, und damit bei positiven Zukunftsperspektiven in Sachen Entwicklung und Transfereinnahmen, sind die Badener weit hinten platziert.

Der HSV, Greuther Fürth und Hertha BSC haben jeweils einen Kader, der im Schnitt unter 24 Jahren alt ist. Der KSC-Kader dagegen ist fast 27 Jahre alt. Trotz Youngster wie Max Weiß (19), Marcel Beifus (21), Eren Öztürk (19), den leider verletzten Tim Rossmann (20) und Efe Kaan Sihlaroglu (18) und Leihspieler Igor Matanovic (20).

KSC macht die wenigsten Fouls der Liga

Bei den erkämpften Eckbällen sind die Fächerstädter in der vorderen Hälfte der Clubs - mit 78 - zu finden. Bei der Zweikampfquote mit 50 Prozent gehört man zu den Teams im Mittelfeld. Fouls? Top-Wert von Kiel: 184. Der KSC stellt mit Abstand die fairste Mannschaft der Zweiten Bundesliga: Nur 114-mal haben die Eichner Schützlinge Foul gespielt.

KSC vs Schalke 04 Marvin Wanitzek | Bild: Mia

Greuther Fürth erhielt 206 Freistöße zugesprochen, der KSC 156, die wenigsten von allen Zweitligaclubs. Torschüsse feuerte Hannover 162 ab, die 96ger brachten es damit auf 26 Treffer, der KSC schoss 179-mal, die brachten nur 19 Treffer ein.

KSC läuft wenig

Laufleistung: St. Pauli ist die Eins – 120,39 km im Schnitt, KSC belegt mit 110,64 Kilometern im Schnitt pro Partie die Position 14. Bei den Sprints sind die Karlsruher gar nur auf Position 16. Denn die KSC-Akteure sprinteten 2.511-mal, die Spieler von Aufsteiger Elversberg 2.971-mal.

Karlsruhe 13.200 Euro: KSC muss wegen Pyro-Aktion in Saarbrücken bezahlen Das könnte Sie auch interessieren

Schnellster Spieler in Liga 2: Christian Conteh vom VfL Osnabrück mit 36,23 km/h. Der beste Karlsruher? Auf Position 63: Fabian Schleusener mit gemessenen 34,01 km/h. Bei den gewonnenen Kopfballduellen ist der 1. FC Kaiserslautern vorne, mit 302. Der KSC belegt mit 279 siegreichen Luftduellen Position fünf.