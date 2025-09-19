Holstein Kiel vs. KSC live im TV und Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga reist der Karlsruher SC in den hohen Norden – es geht gegen Holstein Kiel. Die Badener präsentieren sich in der laufenden Saison 2025/26 bislang als äußerst stabiler Zweitligist. Mit einem überzeugenden Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig, einem hart erkämpften Punkt in Düsseldorf und einem Heimerfolg gegen den 1. FC Nürnberg hat das Team aus der Fächerstadt eine solide Grundlage gelegt. Die Defensive wirkt gefestigt, und auch offensiv zeigt der KSC Variabilität und Durchschlagskraft. Die Mannschaft scheint gut eingespielt und tritt mit Selbstvertrauen auf – ein vielversprechender Start, der Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison weckt. Karlsruhe steht aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, Trainer Christian Eichner müsste mit seinem Team einschließlich Neuzugang eigentlich ganz zufrieden sein.

Holstein Kiel hingegen zeigt sich bislang als etwas launische, aber durchaus nicht ungefährliche Mannschaft. Nach einem souveränen Auswärtssieg in Fürth folgte eine knappe Heimniederlage gegen Hannover, bevor die Kieler mit einem überraschenden Erfolg auf Schalke wieder für Aufsehen sorgten. Besonders auswärts scheint das Team seine Stärken auszuspielen, während die Heimform noch Luft nach oben lässt. Insgesamt deutet sich eine Saison mit Höhen und Tiefen an, in der Kiel jederzeit für Überraschungen gut ist – sowohl positiv als auch negativ. Im Augenblick rangieren die Nordlichter auf Rang 12 der Tabelle, der KSC belegt den 2 Platz.

Holstein Kiel vs. Karlsruher SC in der 2. Bundesliga 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan der 2. Liga enthüllt es: Das Match zwischen Holstein Kiel und dem KSC steigt am Sonntag, 21. September 2025. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Kieler Holstein-Stadion. Dieses „Wohnzimmer“, wie die Hausherren es liebevoll nennen, liegt im Norden der schleswig-holsteinischen Hauptstadt. Es blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und fasst aktuell gut 15.000 Zuschauer.

Holstein Kiel gegen KSC live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga

Auch in der Spielzeit 2025/26 überträgt Sky sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga live. Die Spiele sind entweder klassisch über das Sky Sport-Paket im linearen Fernsehen oder flexibel per Stream über Sky Go verfügbar. Das Sky Sport-Paket ist ab 20 Euro pro Monat zu haben.

Neben Sky haben sich ab der Saison 2025/26 auch weitere große Sender umfangreiche Übertragungsrechte gesichert. Dazu zählen RTL, Sat.1, ARD, ZDF und Sport1. Besonders hervorzuheben ist das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga, das live bei RTL zu sehen ist. Darüber hinaus bieten Plattformen wie RTL+, ZDF und ARD verschiedene Highlight-Formate und Zusammenfassungen an.

Die Partie zwischen Holstein Kiel und dem Karlsruher SC wird ausschließlich über kostenpflichtige Angebote ausgestrahlt. Wer das Spiel dennoch live verfolgen möchte, ohne ein Abo abzuschließen, kann aber natürlich auch auf eine der zahlreichen Karlsruher Kneipen mit Sky-Zugang ausweichen – dort zahlt man lediglich für das Getränk, nicht für die Übertragung.

Für Ihren Überblick – hier kommen alle Informationen zur Begegnung zwischen Kiel und Karlsruhe:

Spiel : Holstein Kiel gegen KSC, 6. Spieltag der 2. Bundesliga, Spielzeit 2025/2026

Datum : Sonntag, 21. September 2025

Uhrzeit : 13.30 Uhr

Ort : Holstein-Stadion, Kiel

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 4

Übertragung im Livestream : WOW

Die Bilanz zwischen Holstein Kiel und dem Karlsruher SC

Laut fussballdaten.de trafen Holstein Kiel und der Karlsruher SC bislang in elf Pflichtspielen aufeinander. Hier die Gesamtbilanz:

Siege Holstein Kiel: 7

Unentschieden: 1

Siege Karlsruher SC: 3

Torverhältnis: 24:15 zugunsten von Kiel

Letzte Begegnungen in der 2. Bundesliga:

09.03.2024: Holstein Kiel 1:0 Karlsruher SC

30.09.2023: Karlsruher SC 0:2 Holstein Kiel

13.05.2023: Holstein Kiel 2:1 Karlsruher SC

Die Norddeutschen haben also die letzten drei Duelle gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert – eine klare Serie zugunsten von Kiel.