Dynamo Dresden - KSC live im TV und Stream: Läuft das Spiel heute auch im Free-TV?

Am achten Spieltag der 2. Bundesliga steht für Dynamo Dresden das nächste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast ist der Karlsruher SC, der bisher auswärts nur zwei Punkte sammeln konnte. Beide Mannschaften treffen unter besonderen Vorzeichen aufeinander: Während Dresden noch auf den ersten Erfolg im eigenen Stadion wartet, hat die Karlsruher Mannschaft unter Trainer Christian Eichner auswärts in der Saison 25/26 noch nicht gewonnen. Es stellt sich somit die Frage, ob eine der beiden Serien endet oder ob beide Mannschaften erneut ohne den erhofften Befreiungsschlag bleiben.

Allerdings konnte der Karlsruher SC in der vergangenen Woche bereits Selbstvertrauen tanken. Am siebten Spieltag setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg durch. Dynamo Dresden hingegen musste eine Niederlage hinnehmen. Beim SV Darmstadt 98 unterlagen die Dresdner mit 0:2.

Wann findet die Begegnung zwischen Dresden und dem KSC statt? Zu welcher Uhrzeit wird das Spiel angepfiffen und gibt es die Partie auch im Free-TV und Stream zu sehen? Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos zum Zweitligaspiel zwischen Dresden und dem KSC.

Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC in der 2. Bundesliga 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie zwischen Dresden und Karlsruhe gilt als Topspiel und wurde daher für Samstag, den 4. Oktober 2025, um 20.30 Uhr angesetzt. Die Begegnung wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ausgetragen.

Die Stadt Dresden hat für das Fußballspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC besondere Sicherheitsmaßnahmen beschlossen. Laut einer Allgemeinverfügung gilt im Umfeld des Stadions von 17.30 Uhr bis 24 Uhr ein Mitführungsverbot für bestimmte Gegenstände. Dazu zählen unter anderem Pyrotechnik, Waffen sowie Utensilien zur Vermummung. Das betroffene Gebiet umfasst die Bereiche zwischen Lennéplatz, Parkstraße, Blüherstraße, Grunaer Straße und Straßburger Platz. Die Polizei und die Stadt Dresden begründen diese Regelung damit, dass sie die Begegnung als Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko einstufen.

Dynamo Dresden heute gegen KSC live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga

Auch in der Spielzeit 2025/26 bleibt Sky Hauptanbieter der Liveübertragungen der 2. Bundesliga. Alle Begegnungen werden vollständig übertragen, sowohl über das lineare Angebot im Sport-Paket von Sky als auch per Stream über WOW. Ein Abonnement des Sport-Pakets ist bereits ab 20 Euro pro Monat erhältlich. Neben Sky haben sich weitere Sender ab der Saison 2025/26 die Übertragungsrechte gesichert. Dazu gehören RTL, Sat.1, ARD und ZDF. Hervorzuheben ist vor allem das Samstagabendspiel, das unter anderem beim Free-TV-Sender NITRO von RTL live ausgestrahlt wird.

So zeigt NITRO am Samstag, dem 4. Oktober 2025, die Begegnung Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, Anstoß ist um 20.30 Uhr. Parallel dazu wird das Spiel auch über den Streamingdienst RTL+ zur Verfügung gestellt. Zusätzlich stellen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie RTL+ verschiedene Highlight-Formate und Spielzusammenfassungen bereit.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos rund um das Topspiel zwischen Dresden und Karlsruhe kompakt im Überblick:

Spiel : Dynamo Dresden - KSC, 8. Spieltag der 2. Bundesliga, Spielzeit 2025/2026

Datum : Samstag, 4. Oktober 2025

Uhrzeit : 20.30 Uhr

Ort : Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung im Free-TV : NITRO

Übertragung im Pay-TV : Sky Sport

Übertragung im Livestream : RTL+ , WOW

Für alle KSC-Fans, die das Spiel nicht live in Dresden verfolgen können, besteht wie immer die Möglichkeit, das Spiel gegen Dresden auch in ausgewählten Kneipen zu sehen.

Dynamo Dresden - Karlsruher SC: Bilanz der beiden Teams

Laut den Angaben von kicker.de trafen Dynamo Dresden und der Karlsruher SC bislang 23 Mal in Pflichtspielen aufeinander. Acht Begegnungen fanden in der Bundesliga statt, 14 in der 2. Bundesliga und eine im DFB-Pokal. In der Gesamtbilanz liegt aktuell Karlsruhe vorne: Der KSC entschied zehn Partien für sich, Dresden gewann sieben Spiele. Sechs Duelle endeten unentschieden.