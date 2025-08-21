Logo ka-news.de
Dauerkarten-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26: So viel Rückhalt haben die Teams – und hier steht der KSC

2. Bundesliga

Kurz vor dem Beginn der Saison 2025/26 endete bei den Vereinen der 2. Bundesliga der Dauerkartenverkauf. Wie viele Dauerkarten haben die Klubs abgesetzt?
Von Lukas von Hoyer
|
    • |
    • |
    • |
    Fans des FC Schalke 04 sorgen vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC für eine Choreografie mit klarer Botschaft.
    Fans des FC Schalke 04 sorgen vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC für eine Choreografie mit klarer Botschaft. Foto: Bernd Thissen, dpa (Archivbild)

    Die Heimspiele des Herzensklubs sind vielen Fußballfans heilig. Die beste und günstigste Möglichkeit, bei jeder dieser Partien, oder zumindest bei den meisten, im Stadion zu sein, ist die Dauerkarte. Im deutschen Profifußball verkaufen die Vereine traditionell viele Dauerkarten. Doch welcher Klub führt das Dauerkarten-Ranking der 2. Bundesliga an? Wir haben bei den Vereinen die Verkaufszahlen für die Saison 2025/26 nachgefragt und eine Tabelle erstellt.

    Wer liegt im Dauerkarten-Ranking der 2. Bundesliga vorn?

    Der FC Schalke 04 hat bei Heimspielen den größten Rückhalt in der 2. Bundesliga. Auf unsere Anfrage teilte der Klub mit, 40.000 Dauerkarten für die Saison 2025/26 verkauft zu haben. Ein eindrucksvoller Wert, wenn man bedenkt, dass so viele Zuschauer in viele Zweitliga-Stadien gar nicht erst hineinpassen. Die Königsblauen hätten womöglich noch mehr Dauerkarten verkaufen können, die Anzahl an Tickets wurde allerdings auf 40.000 gedeckelt.

    Beim 1. FC Kaiserslautern herrscht ebenfalls Euphorie. Der Traditionsklub der 2. Bundesliga hat seinen Dauerkarten-Absatz im Vergleich zur Saison 2024/25 um mehr als 4000 gesteigert. Insgesamt wurden von den Roten Teufeln 32.682 Dauerkarten für die Spielzeit 2025/26 verkauft. Das macht Platz zwei im Dauerkarten-Ranking der 2. Bundesliga.

    Auf dem Relegationsplatz landet Hertha BSC. Der Hauptstadt-Klub, der mit dem Olympiastadion Berlin das größte Stadion stellt, verkaufte 23.044 Dauerkarten.

    So viele Dauerkarten verkaufte der Karlsruher SC für die Saison 2025/26

    Die Begeisterung unter den Fans des Karlsruher SC ist ebenfalls groß. Der Klub verkaufte 2000 Dauerkarten mehr als in der Spielzeit 2024/25. Insgesamt wurden 17.500 Dauerkarten abgesetzt. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Kapazität des BBBank Wildparks in jedem Heimspiel von Dauerkartenbesitzern belegt wird.

    Die Kosten für eine Dauerkarte beim Karlsruher SC für die Saison 2025/26 betrugen für Vollzahler mindestens 236,10 Euro (Stehplatz). Bei Sitzplatz-Dauerkarten reichten die Preise bis 603,70 Euro.

    2. Bundesliga: Dauerkarten-Tabelle 2025/26 auf einen Blick

    Wenn es nach der Dauerkarten-Tabelle der 2. Bundesliga geht, müssten Holstein Kiel und Greuther Fürth den Gang in die 3. Liga gehen. Die beiden Klubs haben die wenigsten Dauerkarten verkauft. Das ist auch den recht kleinen Stadien geschuldet. Dass es auch anders geht, zeigt jedoch der SV Elversberg. Trotz der geringen Stadionkapazität von 10.011 Plätzen verkaufte das Überraschungsteam der vergangenen Spielzeit 7400 Dauerkarten.

    Den größten Sprung hat Arminia Bielefeld gemacht. Nach einer sensationellen Saison 2024/25 mit der Drittliga-Meisterschaft und dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals stellte der Klub mit dem Dauerkartenverkauf für die Spielzeit 2025/26 einen neuen Vereinsrekord auf. 17.000 Dauerkarten wurden vorher noch nicht verkauft. Ein Anstieg von 4500 im Vergleich zur Vorsaison.

    Die komplette Dauerkarten-Tabelle der 2. Bundesliga im Überblick.

    KlubVerkaufte Dauerkarten 2025/26Differenz zur Saison 2024/25Stadion-Kapazität
    FC Schalke 0440.000+/-062.271
    1. FC Kaiserslautern32.682+431249.327
    Hertha BSC23.044+4473.856
    Fortuna Düsseldorf20.500+30054.600
    1. FC Nürnberg20.100+110049.923
    Hannover 9619.000+150049.000
    Karlsruher SC17.500+200032.190
    VfL Bochum17.500-50026.000
    Arminia Bielefeld17.000+450027.732
    1. FC Magdeburg15.650+70030.098
    Dynamo Dresden15.000+100032.249
    Eintracht Braunschweig14.047-80323.325
    SV Darmstadt 9812.850+5017.810
    SC Paderborn7710+140515.000
    Preußen Münster7500-50012.794
    SV Elversberg7400+210010.011
    Greuther Fürth7100-30016.626
    Holstein Kiel6000-30015.034

    Auch interessant: Die Vereine mit den meisten Mitgliedern in der 2. Bundesliga sind auch im Dauerkarten-Ranking weit vorn. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Zuschauer-Tabelle der 2. Bundesliga. Treue Fans dürfte zudem das Bierpreis-Ranking der 2. Bundesliga interessieren.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Uwe Schanz

    Bitte bissle besser nachrechnen. Zitat "wurden 17500 Dauerkarten abgesetzt. Das bedeutet dass mehr als die Hälfte der Kapazität des BBBank Wildparks in jedem Heimspiel von DK Besitzern belegt wird". Seit wann fasst unser Stadion über 35000 Zuschauer?.

