Bierpreis-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26: Wo gibt es das günstigste Bier – und wie viel kostet es beim KSC?

Für viele Fußballfans verhält es sich beim Bier wie rund um den Torjubel und das Fachsimpeln über die Aufstellung: Es gehört beim Stadionbesuch einfach dazu. Die jüngsten Entwicklungen beim Bierpreis im deutschen Profifußball dürften den Bierliebhabern nicht gefallen, er stieg in allen Stadien immer weiter an. Das gilt für die 2. Bundesliga genauso wie für die Bundesliga. Doch in welchem Stadion der 2. Bundesliga gibt es derzeit das günstigste Bier? Und welche Biere werden in den Spielstätten ausgeschenkt? Wir haben bei den Vereinen nachgefragt.

Wie viel kostet das Bier im KSC-Stadion in der Saison 2025/26?

Seit dem Jahr 2005 wird bei Heimspielen des Karlsruher SC Bier der Marke Rothaus ausgeschenkt. Die Brauerei liegt rund 100 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Zur Saison 2025/26 hat sich der Klub gezwungen gefühlt, den Bierpreis zu erhöhen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Dieser liegt nun bei 5,50 Euro pro halben Liter. In der vergangenen Spielzeit wurde den KSC-Fans im BBBank Wildpark ein Bier noch zum Preis von 5,10 Euro gezapft.

In der Pressemitteilung begründete der KSC den Schritt mit „gestiegenen Personalkosten“ und „inflationsbedingt gestiegenen Produktions- und Bezugskosten“. Die Preiserhöhung sei nötig, um „den Qualitäts- und Servicestandard weiterhin beibehalten zu können“.

2. Bundesliga: Wo wird das günstigste Bier ausgeschenkt – und wo das teuerste?

Mit einem Bierpreis von 5,50 Euro pro halber Liter schloss der Karlsruher SC zu den Vereinen auf, die in der 2. Bundesliga das teuerste Bier ausschenken. Mehr kostet ein Bier in keinem Stadion eines Zweitligisten. Allerdings finden Fans von Holstein Kiel das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis vor. Bei Heimspielen der Störche wird Flensburger in 0,4-Liter-Bechern ausgeschenkt, wie der Klub auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Der Preis liegt bei 5,00 Euro.

In Dresden ist die Welt hingegen noch in Ordnung, wenn es um den Bierpreis geht. Im Rudolf-Harbig-Stadion erhalten Fußballfans einen halben Liter Bier zum Preis von 4,50 Euro. Ausgeschenkt wird Radeberger, die Brauerei braut ganz in der Nähe von Dresden.

Bierpreis-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26: Der Tabellenführer kommt aus Dresden

Der Aufsteiger Dynamo Dresden grüßt von der Spitze der Bierpreis-Tabelle der Saison 2025/26. Für 5,00 Euro können Fußballfans bei den Heimspielen von Preußen Münster, Darmstadt 98 und dem SV Elversberg einen halben Liter Bier kaufen. Der FC Schalke 04 fällt ebenfalls mit einem vergleichsweise niedrigen Bierpreis auf: Ein halber Liter Veltins ist für 5,10 Euro zu haben.

Klub Bierpreis (0,5 l) Biermarke Stadion Dynamo Dresden 4,50 Euro Radeberger Rudolf-Harbig-Stadion Preußen Münster 5,00 Euro Warsteiner LVM-Preußenstadion SV Elversberg 5,00 Euro Bitburger Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde Darmstadt 98 5,00 Euro Krombacher Merck-Stadion am Böllenfalltor FC Schalke 04 5,10 Euro Veltins Veltins-Arena Hertha BSC 5,20 Euro Becks, Spaten und Corona Olympiastadion Berlin 1. FC Magdeburg 5,20 Euro Hasseröder Pils Avnet-Arena Hannover 96 5,30 Euro Gilde Heinz-von-Heiden-Arena Arminia Bielefeld 5,30 Euro Krombacher SchücoArena Karlsruher SC 5,50 Euro Rothaus Pils BBBank Wildpark Fortuna Düsseldorf 5,50 Euro Carlsberg, Schumacher Alt MERKUR-SPIEL ARENA Eintracht Braunschweig 5,50 Euro Wolters EINTRACHT-Stadion 1. FC Kaiserslautern 5,50 Euro Karlsberg Fritz-Walter-Stadion VfL Bochum 5,50 Euro Privatbrauerei Moritz Fiege Vonovia Ruhrstadion 1. FC Nürnberg 5,50 Euro Spaten und Franziskaner Max-Morlock-Stadion SC Paderborn 5,50 Euro Warsteiner Home Deluxe Arena Greuther Fürth 5,50 Euro Grüner Sportpark Ronhof | Thomas Sommer Holstein Kiel 5,00 Euro für 0,4l Flensburger Holstein-Stadion

