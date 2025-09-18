Logo ka-news.de
Hitze-Alarm in Karlsruhe und Umgebung: 31 Grad am Wochenende

Karlsruhe

Bis zu 31 Grad am Wochenende: Hitze kehrt nach Karlsruhe zurück

Viel Sonne und möglicherweise bis zu 31 Grad: In den kommenden Tagen kehrt der Sommer in den Südwesten zurück.
Von dpa
    Sommer in Karlsruhe
    Sommer in Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

    Wer schon vorhatte, die kurzen Hosen wegzupacken, der sollte damit noch warten: Der Deutsche Wetterdienst hat im Südwesten für die kommenden Tage viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen vorhergesagt. Am Wochenende könnte demnach die 30-Grad-Marke überschritten werden.

    Wetter in Baden-Württemberg

    Die Meteorologen erwarten am Freitag zwischen 27 Grad in Oberschwaben und knapp 30 Grad in der Kurpfalz. Dazu gibt es laut der Vorhersage viel Sonne. Der Samstag soll mit bis zu 31 Grad im Breisgau noch einmal etwas wärmer und ebenfalls sehr sonnig werden.

    Am Sonntag wird es laut DWD verbreitet wolkig, teilweise könne es regnen. Mit 23 Grad im Hochschwarzwald und 29 Grad an der Tauber bleibe es aber warm.

    Wetter in Karlsruhe

    Das gute Spätsommer-Wetter hatte sich bereits Anfang dieser Woche angekündigt. Nun wird es laut DWD noch heißer. In Karlsruhe ziehen am Wochenende einzelne Wolken auf, es bleibt aber vorwiegend sonnig. Die Temperaturen können am Samstag auf bis zu 31 Grad klettern. Am Donnerstag werden etwa 25 Grad und am Freitag zirka 27 Grad erwartet.

