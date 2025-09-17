Bis zu 29 Grad am Wochenende! Sommer-Wetter kommt nach Karlsruhe zurück

Vom Atlantik strömt kühlere Luft nach Baden-Württemberg. Menschen im Südwesten müssen sich am Dienstag auf Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad einstellen, im Schwarzwald auf etwa 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schauer werden selten erwartet. Im Schwarzwald kann der Wind kräftig wehen.

Icon vergrößern Schwarzwald (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schwarzwald (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Warmes Wetter ab Donnerstag

Eine Warmfront wird der Vorhersage zufolge am Donnerstag die Temperaturen nach oben treiben. „Es kommt ein Schwall von sehr warmer Luft aus dem Mittelmeerraum“, sagte DWD-Experte Puckert. Mit viel Sonne und erwarteten Temperaturen zwischen 22 Grad im Bergland sowie in der Main-Tauber-Region und bis zu 27 Grad im Breisgau könne man von einem Spätsommertag sprechen.

Icon vergrößern (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Das Spätsommer-Intermezzo soll am Freitag und voraussichtlich auch am Samstag andauern. Freitag könne das Thermometer Höchsttemperaturen von spätsommerlichen 25 bis 29 Grad anzeigen, Samstag 28 bis 29 Grad, wie Puckert sagte. Mit zunehmender Bewölkung sei dann von Sonntag an ein neuerlicher Wetterwechsel möglich.

Karlsruhe erwartet sonniges Wochenende

Wer nochmal zum Baggersee möchte, sollte das am kommenden Wochenende tun. Denn der Spätsommer bringt laut Wetterprognose Temperaturen von bis zu 28 Grad. Zudem wird von Donnerstag bis Sonntag überwiegend sonniges Wetter für Karlsruhe vorhergesagt. Pech für die Freibäder, die haben erst kürzlich die Saison beendet und die Pforten für dieses Jahr geschlossen.