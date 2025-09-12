Ende der Sommerbaustellen in Karlsruhe: Hier rollen Autos und Bahnen ab Montag wieder

Im Stadtgebiet Karlsruhe wird während der Sommerferien traditionell kräftig gebaut. Vor allem die Bahnpendler schauten dabei in diesem Jahr in die Röhre. Gleich mehrere Großbaustellen sorgten für zahlreiche Sperrungen und Umleitungen.
Großbaustellen Tullastraße/Durlacher Allee und Karlstraße/Ebertstraße abgeschlossen
Die wohl wichtigste dabei: die Modernisierung des Gleisvierecks an der Tullastraße/Durlacher Allee. Seit dem 28. Juli waren hier unter anderem Schienen, zehn Weichen und der gesamte Gleisunterbau erneuert sowie eine Gleisschmieranlage installiert worden. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung mit. Rund 4,5 Millionen Euro hat das die VBK gekostet.
Ebenfalls seit dem 28. Juli wurde am Kreuzungsbereich Ebertstraße/Karlstraße gearbeitet. Es mussten Gleise, Weichen und eine neue Betontragplatte eingebaut werden, zudem wurden begleitend Leitungsarbeiten für die Stadtwerke Karlsruhe durchgeführt, so die VBK weiter. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Diese Baustelle verschwindet nun ebenfalls mit dem Ende der Sommerferien.
Auch diese ÖPNV-Baustellen werden bis Montag fertig
- Durlacher Allee (seit März, Erneuerung Oberleitung)
- Durlacher Allee Abzweig Durlach Bahnhof (seit 28. Juli, Gleisarbeiten und Sanierung Unterwerk)
- Linie S11 zwischen Ettlingen und Ittersbach (seit 30. Juli, Austausch von Schwellen und Weichenarbeiten)
Diese Straßen-Baustellen werden bis Montag fertig
Auch für die Autofahrer war die Sommerferienzeit Baustellenzeit, denn: Die beiden Großbaustellen der VBK wirkten sich auf die Straßen aus, Teil- und Vollsperrungen standen auf dem Programm. Mit der Fertigstellung der Bauarbeiten an der Durlacher Allee und der Ebert- und Karlstraße läuft ab Montag aber der Verkehr wieder.
Auch die B3 Badener Straße zwischen Max-Liebermann-Straße und Zündhütle wurde während der Ferien zur Baustelle. Die gute Nachricht: Mit Ablauf des heutigen Freitags, 12. September, soll die Vollsperrung aufgehoben werden.
Autofahrer aufgepasst: Diese Baustellen bleiben noch bestehen
Kriegsstraße
- Was? Kanalbau, Fernwärme, Gas-/Wasserversorgung, Beleuchtung, Tunneltechnik, Straßenbau. Zweiter Bauabschnitt zwischen Hirschstraße und Reinhold-Frank-Straße.
- Wie lange? Seit Juni 2025, Dauer voraussichtlich ein Jahr
Schlossplatztunnel
- Was? Bauwerkinstandsetzung, Deckenerneuerung, Erneuerung der Tunneltechnik
- Wie lange? Seit Juli 2025 bis Ende 2026; Teilsperrung bis mindestens Ende Oktober 2025
- Umleitung? Über den Adenauerring
Markgrafenstraße
- Was? Vollsperrung: Markgrafenstraße zwischen Kreuzstraße und Rondellplatz
- Wie lange? Bis Freitag, 31. Oktober
- Umleitung? Über Kriegsstraße oder Hebelstraße
Zirkel
- Was? Vollsperrung zwischen Ritterstraße und Lammstraße
- Wie lange? Bis 14. Juli 2026
- Umleitung? Über Schlossplatz
Rintheimer Querallee
- Was? Vollsperrung: Rintheimer Querallee zwischen Theodor-Heuss-Allee und Büchiger Allee
- Wie lange? Bis 10. Oktober
- Umleitung? In Richtung Rintheim über Adenauerring, Karl-Wilhelm-Straße und Haid-und-Neu-Straße,
Aus Hagsfeld über Hirtenweg, Karl-Wilhelm-Straße und Adenauerring
Zufahrt zum Technologiepark aus Richtung Haid-und-Neu-Straße weiterhin möglich
Karoline-Luise-Tunnel
- Was? Nächtliche Teilsperrung in eine Fahrtrichtung
- Wie lange? Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, jeweils 20 bis 6 Uhr
- Umleitung? Kriegsstraße oberirdisch
Edeltrudtunnel
- Was? Nächtliche Vollsperrung
- Wie lange? Montag, 24. November, bis Donnerstag, 28. November, jeweils 22 bis 5 Uhr
- Umleitung? Wird ausgeschildert
Bahnfahrer aufgepasst: Diese Baustellen bleiben - und kommen noch hinzu
- Erneuerung Gleisbogen Marie-Alexandra-Straße: Bis 19. September 2025
- Großbaustelle Daxlanden–Eckenerstraße bis Waidweg: 7. Oktober 2024 bis voraussichtlich Ende 2026
In den Herbstferien wollen die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) weitere Modernisierungsmaßnahmen durchführen. Das schreiben sie in einer gemeinsamen Pressemeldung. Folgende Linien sind dabei betroffen:
- Linie S2 zwischen Blankenloch und Spöck
- Linien S1/S11 zwischen Rüppurr Battstraße und Bad Herrenalb
- Linie 2 in Knielingen Nord
- Karlsruher Stadtbahntunnel (Revisionsarbeiten)
„Über das ÖPNV-Konzept werden die AVG und VBK ihre Fahrgäste in Kürze noch gesondert informieren“, heißt es in der Meldung abschließend.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden