Nach Ausfall Durlach–Pforzheim: Auch Linie S5 Richtung Wörth von Fahrausfällen betroffen

Das gab der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) via Verkehrs-Ticker bekannt. Folgende Fahrten sind betroffen:
- 8.48 Uhr: Von Söllingen Bahnhof nach Karlsruhe Tullastrasse
- 10.06 Uhr: Von Pforzheim Hauptbahnhof nach Karlsruhe Tullastrasse
- 12.10 Uhr: Von Karlsruhe Tullastrasse nach Wörth Badepark
- 13.05 Uhr: Von Wörth Badepark nach Karlsruhe Tullastrasse
Alles zu den Fahrteinschränkungen zwischen Karlsruhe und Pforzheim haben wir in diesem Artikel zusammengefasst: Ab heute: Direkte Verbindung nach Pforzheim gestrichen - so müssen Pendler umsteigen.
