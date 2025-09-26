Karlsruhe Nach Ausfall Durlach–Pforzheim: Auch Linie S5 Richtung Wörth von Fahrausfällen betroffen

Neben den bestehenden Einschränkungen zwischen Karlsruhe und Pforzheim kommt es am Freitag, 26. September, zusätzlich auf der Linie S5 zwischen Pforzheim und Wörth zu Fahrtausfällen.