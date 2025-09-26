Logo ka-news.de
Fahrtausfälle auf der Linie S5 zwischen Pforzheim und Wörth

Karlsruhe

Nach Ausfall Durlach–Pforzheim: Auch Linie S5 Richtung Wörth von Fahrausfällen betroffen

Neben den bestehenden Einschränkungen zwischen Karlsruhe und Pforzheim kommt es am Freitag, 26. September, zusätzlich auf der Linie S5 zwischen Pforzheim und Wörth zu Fahrtausfällen.
Von Franziska Gebhard
    •
    •
    •
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Das gab der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) via Verkehrs-Ticker bekannt. Folgende Fahrten sind betroffen:

    • 8.48 Uhr: Von Söllingen Bahnhof nach Karlsruhe Tullastrasse
    • 10.06 Uhr: Von Pforzheim Hauptbahnhof nach Karlsruhe Tullastrasse
    • 12.10 Uhr: Von Karlsruhe Tullastrasse nach Wörth Badepark
    • 13.05 Uhr: Von Wörth Badepark nach Karlsruhe Tullastrasse

    Alles zu den Fahrteinschränkungen zwischen Karlsruhe und Pforzheim haben wir in diesem Artikel zusammengefasst: Ab heute: Direkte Verbindung nach Pforzheim gestrichen - so müssen Pendler umsteigen.

