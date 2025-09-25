Karlsruhe An heute: Direkte Verbindung nach Pforzheim gestrichen - so müssen Pendler umsteigen

Am Donnerstag, 25. September beginnt die Deutsche Bahn (DB) mit dem Tausch von rund 5.200 Schwellen zwischen dem Karlsruher Hbf und Durlach. Das bedeutet: Für zweieinhalb Wochen gibt es keine Direktverbindung mehr zwischen Karlsruhe und Pforzheim.