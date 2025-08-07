Blitzermarathon im August: Wo wird heute in Karlsruhe geblitzt?

Laut ADAC werde insbesondere auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage geblitzt. Dazu zählen Schulen, Altenheime und Kliniken.

7. August, 8.28 Uhr: Speed Week geht weiter - mit neuen Blitzern!

Karlsruhe Brauerstraße, Ecke Südendstraße.

L605 von Ettlingen in Richtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Bulach - hier gilt Tempo 70

6. August, 8.26 Uhr: Weitere Blitzer gemeldet

In der Amalienstraße – hier gilt Tempo 30

In der Rittnertstraße – hier gilt Tempo 30

In der Hertzstraße – hier gilt Tempo 30

Auf der A8, Höhe Palmbach – hier gilt Tempo 120

Im Ruschgraben, Ecke Pfizerstraße – hier gilt Tempo 30

5. August, 11.51 Uhr: Erste Bilanz der Polizei

Im Zuge des Blitzermarathons meldet die Polizei unter anderem auf der K3575 in Bad-Schönborn 87 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Zudem melden die Beamten einen weiteren Verstoß in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Schwarzwaldstraße in Karlsruhe. Ein Citroen-Fahrer fuhr statt 30 km/h mit 101 km/h über die Strecke.

Weiterer Blitzer: Zubringer von der A5 auf die A8 von Karlsruhe Mitte nach Karlsbad

Dienstag, 5. August: Weitere Blitzer im Stadtgebiet

Der Blitzermarathon weiter. Durch Radiosender und andere Portale können am Dienstagmorgen weitere Blitzer-Stationen genannt werden. Die Polizei selbst keine Messstellen vorab bekannt.

Rheinhafenstraße (Höhe Friseur) - hier gilt Tempo 30

Liststraße (nach Ausfahrt von Südtangente) - hier gilt Tempo 30

Ettlinger Allee - hier gilt Tempo 60

Montag, 4. August: Folgende mobile Blitzer wurden bisher gemeldet

Auf dem Adenauerring - hier gilt Tempo 60.

Auf der Neureuter Straße - hier gilt Tempo 50.

Sie haben einen weiteren mobilen Blitzer gesichtet? Dann informieren Sie uns gerne – per E-Mail an redaktion@ka-news.de.