Blitzermarathon in Baden-Württemberg im August 2025: Sind die Messstellen bekannt?

Der Blitzermarathon ist ein großangelegtes Projekt, das sich in fast allen europäischen Ländern etabliert hat. International ist dieses vor allem unter „Speedweek“ oder „Speed Marathon“ bekannt. Deutschland ist längst Teil davon – und auch in Baden-Württemberg wird immer wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt verstärkt geblitzt. Nachdem es im Frühjahr schon einen einwöchigen Blitzermarathon vom 7. bis 13. April gegeben hatte, müssen Autofahrer auch in der ersten Augustwoche mit zahlreichen Radarfallen und Verkehrskontrollen rechnen.

Blitzermarathon 2025: August-Termin für Baden-Württemberg

Für die landesübergreifenden Geschwindigkeitskontrollen ist das Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL zuständig, das in 31 Nationen Europas präsent ist. Dieses European Roads Policing Network hatte bereits Anfang des Jahres die Daten für die Speedweeks bekannt gegeben. Von Montag, den 4. bis Sonntag, den 10. August 2025 müssen Sie mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen rechnen, sowohl in Baden-Württemberg als auch in weiteren Bundesländern.

Laut ADAC beteiligen sich auch mehrere europäische Länder an der Speedweek – auf der Urlaubsfahrt ins Ausland ist also ebenfalls Vorsicht geboten. Während es beim Blitzermarathon im Frühling einen speziellen Tag gab, den 9. April 2025, an dem besonders viel geblitzt wurde, soll es bei der Speedweek im August keinen Höhepunkt geben.

Blitzermarathon in Baden-Württemberg 2025: Sind die Messstellen bekannt?

Wo genau kontrolliert wird, ist laut SWR Aktuell nicht bekannt. Für Baden-Württemberg werden die Messstellen zum Blitzermarathon nicht im Vorfeld veröffentlicht. In anderen Bundesländern sieht das anders aus. So gab es zum Beispiel für den Blitzermarathon im April 2025 in Bayern eine Übersicht über alle Blitzer-Standorte.

Laut dem ADAC werden vor allem auf „unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage“ mehr Kontrollen durchgeführt. Dazu zählen Schulen, Altenheime und Kliniken sowie Baustellen. Bundesstraßen, Autobahnen und Innenortsstraßen können als häufige Kontrollschwerpunkte betroffen sein.

Bilanz des Blitzermarathons im April 2025 in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde vom 7. bis 13. April 2025 im Rahmen der Speedweek verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. Danach teilte das Innenministerium mit, dass 273 Autofahrerinnen und Autofahrer ein Fahrverbot erwarte, da sie mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurden. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, als 113 Fahrverbote drohten. Insgesamt wurden im Rahmen des Blitzermarathons in Baden-Württemberg 15.317 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die ein Bußgeld zur Folge hatten. Allein in Karlsruhe wurden mehr als 7.000 Verstöße festgestellt.