Urlaub mit dem Auto: Diese Dinge sollten Sie im Ausland dabeihaben

Keine festen Reisezeiten, an die man sich halten muss, keine hohen Mietwagenpreise: Mit dem eigenen Auto ins Ausland reisen, kann eine gute Alternative zur Zug- oder Flugreise sein. Ein Flug produziert 31 Mal so viele Emissionen wie ein Auto, schreibt der Verkehrsclub Österreich. Die CO₂-Bilanz bleibt also deutlich niedriger und man selbst frei und individuell in der Reiseplanung. Dabei sollte man allerdings auf ein paar Dinge achten, damit der Urlaub entspannt und pannenfrei bleibt. Hier erfahren Sie, was Sie immer mitführen müssen und was Sie außerdem beachten sollten.

Auch interessant: In anderen Ländern gelten verschieden hohe Bußgelder für Raser und nicht in allen Ländern kann man mit jedem Führerschein fahren. Außerdem unterscheiden sich die Ferienzeiten, was dazu führen kann, dass man plötzlich unerwartet im Stau festhängt.

Was muss man immer im Auto mitführen?

Allgemein gibt es Dinge, die sollten sich immer im Auto befinden, egal ob man zur Arbeit fährt oder an die Côte d‘Azur. Zu manchen wird ausdrücklich geraten, andere sind Pflicht. Bei Gegenständen, die per Gesetz im Auto sein müssen, droht ein Verwarnungsgeld, wenn bei der Polizeikontrolle festgestellt wird, dass der Gegenstand fehlt. Hier ist die Checkliste der Dinge, die Sie laut ADAC immer mitführen sollten - egal ob im Urlaub oder unterwegs in Deutschland:

Verbandskasten (Pflicht)

Ersatzreifen (nicht vorgeschrieben)

Warndreieck (Pflicht für PKW)

Führerschein im Original (Pflicht)

Fahrzeugpapiere im Original (Pflicht)

Warnweste (Pflicht für PKW)

Was muss man im Ausland im Auto mitführen?

Bei einer Reise mit dem Auto können immer wieder Dinge passieren, die nicht geplant sind: Polizeikontrollen, Passkontrollen oder auch Pannen. Für diese Fälle sollte man bestimmte Dokumente und Gegenstände auf jeden Fall im Urlaub dabei haben. Aber die Vorbereitung für eine Reise mit dem Auto sollte schon viel früher beginnen und ist besonders wichtig. Denn Prozesse, wie den Reisepass und Impfungen zu erneuern, müssen eine Zeit vor der Reise angestoßen werden. Genauso das Auseinandersetzen mit Versicherungsfragen und ein Check-Up des Autos, damit man nicht irgendwo im Ausland liegen bleibt.

Deshalb ist hier eine Liste der Gegenstände und Dokumente, die laut ADAC zum Antritt der Reise fertig vorbereitet sein sollten, um dann mitgeführt zu werden:

Personalausweis und Reisepass : Erkundigen Sie sich einige Wochen vor der Reise, ob Sie ein Visum brauchen, einen Reisepass mitführen müssen oder ob ihr Personalausweis reicht. Eventuell müssen Sie noch ein Visum oder einen neuen Reisepass beantragen. Oder vielleicht den Personalausweis erneuern, der während der Reise abläuft.

Internationaler Führerschein : Erkundigen Sie sich, ob Sie mit ihrem regulären Führerschein im Urlaubsland fahren dürfen, sonst beantragen Sie einen internationalen Führerschein .

Auslandskrankenversicherung : Finden Sie heraus, ob Ihre Krankenversicherung Sie für das Urlaubsland versichert oder ob Sie gegebenenfalls noch eine Auslandskrankenversicherung abschließen sollten.

Grüne Karte : Diese können Sie sich bei Ihrer Kfz-Versicherung ausstellen lassen. Sie ist ein Nachweis darüber, dass sie eine Haftpflichtversicherung für das Auto haben. Im Falle eines Unfalls wird diese wichtig.

Mautkarten oder Vignetten : In vielen Ländern ist die Nutzung der Autobahn kostenpflichtig. Erkundigen Sie sich, ob Sie für Ihre Route bestimmte Vignetten kaufen müssen. Das geht meist an Raststellen oder Zollstationen.

Was sollte man bei längeren Fahrten immer dabei haben?

Egal ob in der Lüneburger Heide, der marokkanischen Gebirgswüste oder auf der rumänischen Transfogarascher Hochstraße: Wenn man Abenteuer im Auto erlebt, lange Strecken zurücklegt und vielleicht länger nicht in einer Stadt vorbeikommt, sollte man gut für Eventualitäten ausgerüstet sein. Hier eine Liste mit Gegenständen, die man laut ADAC und packlisten.org besser dabei haben sollte:

Pannenset oder Reifendichtmittel

Wasserkanister

Benzinkanister

analoge Gebietskarte bei Internetproblemen

Notfallnummern und -kontakte

Handy-Ladekabel mit Adapter

Bargeld und EC-Karte

Medikamente

Sonnen- und Mückenschutz

Haltbarer Proviant wie Energieriegel

Regenjacke und Sonnenbrille

Beachten Sie auch: Wenn Sie mit Ihrem Auto länger als 185 Tage im Ausland unterwegs sind, sind Sie verpflichtet, ihr Auto im Ausland zu melden. Nach diesem Zeitraum werde rechtlich ein Wohnsitz im Ausland gegründet, erklärt die R+V Versicherung.