Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Baustellen für Autofahrer in Karlsruhe: Tunnel-Sperrungen

Karlsruhe

Baustellen für Autofahrer in Karlsruhe: Tunnel-Sperrungen im Herbst

Wo staut es sich – und wo kommt man schon jetzt gar nicht mehr durch? Wir haben die wichtigsten Baustellen zusammengestellt und zeigen, welche in den nächsten Monaten noch dazukommen.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Teilsperrung des Schlossplatztunnels bis Mitte Oktober

    Baustelle Schlossplatztunnel am 30. Juni 2025.
    Baustelle Schlossplatztunnel am 30. Juni 2025. Foto: Thomas Riedel

    Vollsperrung Abschnitt Marktgrafenstraße bis Ende Oktober

    • Vollsperrung: Marktgrafenstraße zwischen Kreuzstraße und Rondellplatz
    • Dauer: Bis Freitag, 31. Oktober
    • Umleitung: Über Kiregsstraße oder Hebelstraße

    Vollsperrung Abschnitt am Zirkel bis Juli 2026

    • Vollsperrung zwischen Ritterstraße und Lammstraße
    • Dauer: Bis 14. Juli 2026
    • Umleitung: Über Schlossplatz

    Vollsperrung Rintheimer Querallee ab 8. September

    Nächtliche Teilsperrung Karoline-Luise-Tunnel ab 13. Oktober

    • Sperrung in eine Fahrtrichtung im Karoline-Luise-Tunnel
    • Dauer: Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, jeweils 20 bis 6 Uhr
    • Umleitung: Kriegsstraße oberirdisch

    Nächtliche Sperrung Edeltrudtunnel ab 24. November

    • Vollsperrung: Edeltrudtunnel
    • Dauer: Montag, 24. November, bis Donnerstag, 28. November, jeweils 22 bis 5 Uhr
    • Umleitung: Wird ausgeschildert
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden