Eggenstein: B36 ist Baustelle bis Dezember

Die Baustellenvorbereitungen kündigten sich bereits im September an: Wanderbaustellen richteten die neuen Markierungen und Absperrungen auf der Bundesstraße bei Karlsruhe ein. Auf 1,9 Kilometer wird die B36 in Fahrtrichtung Mannheim seit Montag, 13. Oktober, saniert. Die Arbeiten teilen sich in zwei Bauabschnitte - der erste Abschnitt bringt einige Sperrungen mit sich. Es ist nicht die einzige Baustelle in der Region: Auch auf der A5 müssen Autofahrer neue Routen nehmen.

Bis November: Auf- und Abfahrten bei Eggenstein gesperrt

Die Auffahrt von der L604 auf die B36 in Fahrtrichtung Mannheim sowie die Abfahrt von der B36 aus Richtung Karlsruhe auf die L604 sollen seit Montag nicht mehr befahrbar sein. Die Zu- und Abfahrten in der Gegenrichtung sind weiterhin möglich. Wo wird gebaut? Zwischen Knotenpunkt B36/L604 bis mittig zwischen der Überführung Spöcker Weg und Pfinz-Entlastungskanal.

Umleitungen über Karlsruhe-Neureut

Der Verkehr von der L604 in Fahrtrichtung Mannheim wird zunächst auf die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Karlsruhe-Neureut Nord geleitet. Dort müssen die Verkehrsteilnehmenden abfahren und über den Unteren Dammweg die B36 queren, um dann wieder auf die B36 in Richtung Mannheim aufzufahren.

Verkehrsteilnehmende auf der B36 aus Fahrtrichtung Karlsruhe mit dem Ziel Eggenstein werden über die Anschlussstelle Leopoldshafen umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft über die dortige Abfahrt und über die L559 zurück auf die B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Eggenstein.

Weitere Einschränkungen im zweiten Bauabschnitt (ab November) sind möglich. Das Regierungspräsidium Karlsruhe will rechtzeitig informieren.