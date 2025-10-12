Karlsruhe, Stuttgart, Basel: Wie die neue A5-Sperrung die Routen verändert

Zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Dossenheim müssen Fahrbahnschäden auf der A5 in Richtung Karlsruhe behoben werden.

Dafür wird die Strecke von Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 13. Oktober 2025, 6 Uhr voll gesperrt.

Umleitung am Kreuz Weinheim: A5-Sperrung betrifft Verkehr aus Darmstadt und Frankfurt

Bereits ab etwa 19 Uhr wird der Verkehr aus Richtung Darmstadt und Frankfurt am Autobahnkreuz Weinheim über die A659 umgeleitet.

Auch die Auffahrten in Fahrtrichtung Karlsruhe an den Anschlussstellen Hirschberg, Ladenburg und Dossenheim sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr befahrbar. Schon während der Einrichtungsphase der Baustelle kann es kurzfristig zu Spurverengungen kommen.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet alle anderen Verkehrsteilnehmenden, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und Navigationsgeräte auszuschalten, um Staus zu vermeiden und die Anwohner zu entlasten.

Umleitungen für den Fernverkehr Richtung Karlsruhe, Stuttgart und Basel

Wer nach Karlsruhe, Stuttgart und Basel fahren will, fährt zunächst über Viernheim oder Viernheim-Ost auf die A659 in Richtung Mannheim. Beim Viernheimer Dreieck geht es auf die A6 in Richtung Heilbronn. Nach Karlsruhe und Basel geht die Reise über das Kreuz Walldorf weiter. Für die Fahrtziele Stuttgart und Heilbronn bitte auf der A6 bleiben.

Icon vergrößern Kreuz Walldorf (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kreuz Walldorf (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

Ziel Heidelberg: Ab den Anschlussstellen Viernheim/Viernheim-Ost über die A6 bis Kreuz Mannheim, dort auf die A656 Richtung Heidelberg.

Umleitung für Verkehr aus Dossenheim, Ladenburg, Schriesheim und Hirschberg

Die Auffahrten auf die A5 Richtung Karlsruhe sind in diesen Orten gesperrt. Reisende mit den Zielen Karlsruhe, Stuttgart oder Basel werden an den Anschlussstellen zunächst auf die A5 Richtung Darmstadt/Frankfurt geleitet.

Icon vergrößern Autobahnverkehr. (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Autobahnverkehr. (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Da die Abfahrt auf die A659 am Kreuz Weinheim ebenfalls gesperrt ist, erfolgt die Weiterfahrt bis zur Anschlussstelle Hemsbach. Dort kann gewendet und in Richtung Heidelberg/Karlsruhe erneut auf die A5 aufgefahren werden. Anschließend führt die ausgeschilderte Umleitung ab dem Kreuz Weinheim über die A659 und A6 weiter in Richtung Süden.

Übrigens nicht die einzige Baustelle im Karlsruher Umkreis! Ab dem 10. Oktober werden auch Teile der B36 erneuert.