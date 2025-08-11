Logo ka-news.de
Trauer um Antonia: Gelsenkirchener Zoo verliert 36-jährigen Eisbärenstar

Karlsruhe

Antonia, kleinwüchsiger Eisbär aus Karlsruhe, mit 36 im Zoo Gelsenkirchen gestorben

Der Zoo Gelsenkirchen trauert um die Eisbärdame Antonia, die am Sonntag, 10. August, im Alter von 36 Jahren eingeschläfert wurde.
Von Marius Nann
    •
    •
    •
    Seit 1991 war Antonia fester Bestandteil der ZOOM Erlebniswelt.
    Seit 1991 war Antonia fester Bestandteil der ZOOM Erlebniswelt. Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

    Antonia wurde 1989 im Zoo Karlsruhe geboren und kam mit zwei Jahren nach Gelsenkirchen. Aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit, die in der Wildnis nicht überlebensfähig gewesen wäre, war sie bei Besuchern oft für ein Jungtier gehalten worden.

    Antonia wurde 36 Jahre alt

    Der Zoo Gelsenkirchen gab am Sonntagabend bekannt, dass die Eisbärin Antonia aufgrund altersbedingter Erkrankungen eingeschläfert wurde. Ihr Gesundheitszustand hatte sich am Wochenende deutlich verschlechtert, weshalb die Tierärzte diese Entscheidung trafen, um ihr weiteres Leiden zu ersparen.

