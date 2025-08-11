Antonia, kleinwüchsiger Eisbär aus Karlsruhe, mit 36 im Zoo Gelsenkirchen gestorben

Antonia wurde 1989 im Zoo Karlsruhe geboren und kam mit zwei Jahren nach Gelsenkirchen. Aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit, die in der Wildnis nicht überlebensfähig gewesen wäre, war sie bei Besuchern oft für ein Jungtier gehalten worden.

Antonia wurde 36 Jahre alt

Der Zoo Gelsenkirchen gab am Sonntagabend bekannt, dass die Eisbärin Antonia aufgrund altersbedingter Erkrankungen eingeschläfert wurde. Ihr Gesundheitszustand hatte sich am Wochenende deutlich verschlechtert, weshalb die Tierärzte diese Entscheidung trafen, um ihr weiteres Leiden zu ersparen.