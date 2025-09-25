Logo ka-news.de
Wetter in Karlsruhe: Nach Dauerregen - Wochenende soll Umschwung bringen

Karlsruhe

Ende des Dauerregens in Karlsruhe - bringt das Wochenende den Wetterwechsel?

In der Region Karlsruhe fällt in diesem Monat ungewöhnlich viel Regen. Bereits jetzt sei doppelt so viel Niederschlag gefallen wie im September des Vorjahres.
Von Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Am Sonntag könnten sich die Wolken lichten. (Archivbild)
    Am Sonntag könnten sich die Wolken lichten. (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

    Eine Woche Dauerregen - Bereits am Anfang der Woche sprach der DWD eine Unwetterwarnung aus. Für das schlechte Wetter in der Region ist ein Höhentief mit Zentrum über dem Nordosten Frankreichs verantwortlich. Dieses Zentrum bewege sich nur langsam in Richtung Westen. „Wir werden das Trübe und regnerische Wetter beibehalten“, resümiert Meteorologe Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber ka-news. 

    Am Freitag, 26. September, wird uns der andauernde Regen noch begleiten, bei kalten Höchsttemperaturen von 10 Grad. Doch Richtung Wochenende könnte es wieder wärmer werden.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Wochenende verspricht höhere Temperaturen und Regenlücken

    Am Samstagmorgen, 27. September, kann es noch zu einzelnen Schauern kommen, doch der Rest des Tages soll trocken bleiben. „Am Sonntag haben wir gar die Chance auf Wolkenlücken“, sagt Schickedanz. Die Temperaturen steigen bis 16 Grad.

    Dennoch sei der weitere Trend mit Vorsicht zu genießen, denn ein Höhentief sei unberechenbar.

