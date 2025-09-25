Ende des Dauerregens in Karlsruhe - bringt das Wochenende den Wetterwechsel?

Eine Woche Dauerregen - Bereits am Anfang der Woche sprach der DWD eine Unwetterwarnung aus. Für das schlechte Wetter in der Region ist ein Höhentief mit Zentrum über dem Nordosten Frankreichs verantwortlich. Dieses Zentrum bewege sich nur langsam in Richtung Westen. „Wir werden das Trübe und regnerische Wetter beibehalten“, resümiert Meteorologe Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber ka-news.

Am Freitag, 26. September, wird uns der andauernde Regen noch begleiten, bei kalten Höchsttemperaturen von 10 Grad. Doch Richtung Wochenende könnte es wieder wärmer werden.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

Wochenende verspricht höhere Temperaturen und Regenlücken

Am Samstagmorgen, 27. September, kann es noch zu einzelnen Schauern kommen, doch der Rest des Tages soll trocken bleiben. „Am Sonntag haben wir gar die Chance auf Wolkenlücken“, sagt Schickedanz. Die Temperaturen steigen bis 16 Grad.

Dennoch sei der weitere Trend mit Vorsicht zu genießen, denn ein Höhentief sei unberechenbar.