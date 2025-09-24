DWD warnt weiter – Dauerregen hält auch am Morgen an

Regen, Regen und noch mehr Regen: Die nächsten Tage im Südwesten sollen von Niederschlag dominiert werden, der in manchen Regionen sogar unwetterartig ausfallen kann.

Aktualisierung, 24. September, 7.15 Uhr: Weiterhin Dauerregen

Auch am Mittwochmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter vor Dauerregen. Die Polizei erklärt auf Anfrage von ka-news, dass es in der Nacht zu keinen Einsätzen aufgrund des Unwetters kam.

Aktualisierung, 23. September, 17.16 Uhr: Unwetterwarnung für Karlsruhe

In der Nacht zum Mittwoch kann es laut Deutschen Wetterdienst (DWD) in den nördlichen Landesteilen zu Dauerregen kommen: Bis in die Nacht zu Donnerstag könnten Wassermengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Für Karlsruhe gab der DWD sogar eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen heraus.

„Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 50 l/m² und 80 l/m² erwartet. Lokal sind auch Mengen bis 100 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen“, teilt der DWD am Dienstagabend auf seiner Webseite mit.

Die Wetter-Warnung für Karlsruhe gilt aktuell bis Donnerstag, 25. September, 8 Uhr.

23. September, 6 Uhr: Wetter zum Wochenstart

In einem Streifen von der Pfalz bis in den Norden Baden-Württembergs sind auch noch höhere Regenmengen wahrscheinlich - lokal könnte es bis zu 90 Liter auf den Quadratmeter regnen, teilte der DWD mit. Zum Vergleich: In Mannheim fallen laut DWD im Schnitt im September insgesamt 53,5 Liter pro Quadratmeter. Es bestehe eine erhöhte Gefahr vor lokalen Überschwemmungen oder vollgelaufenen Kellern, so der DWD. Wo genau der Regen am stärksten ausfallen soll, sei noch nicht ganz sicher.

Am Dienstag gebe es noch längere trockene Phasen, teilte der DWD mit, am Abend ziehe von Südwesten her erneut kräftiger Regen auf. Auch Starkregen mit bis zu 35 Litern in wenigen Stunden und Gewitter ist demnach nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen bleiben am Dienstag herbstlich frisch: bis zu 11 Grad im Allgäu und bis zu 15 Grad rund um Mannheim, in höheren Lagen nur rund 8 Grad. Dazu kommt ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Nordostwind. Am Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad.