Wetter in Karlsruhe: DWD warnt vor Nebel

Karlsruhe

DWD warnt vor Nebel in Karlsruhe

Erst Unwetter, jetzt Nebel. Der Herbst kehrt in die Fächerstadt zurück. Die Wetter-Prognose für Karlsruhe gibt es hier im Überblick.
Von Verena Müller-Witt und Franziska Gebhard
    Nebel über Karlsruhe am 10. September 2025
    Nebel über Karlsruhe am 10. September 2025 Foto: Verena Müller-Witt

    Aktualisierung, 10. September: Nebelwarnung für Karlsruhe

    Seit den frühen Morgenstunden ist es trüb in der Fächerstadt. Das soll auch in den nächsten ein bis zwei Stunden so bleiben. „Gebietsweise tritt Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern auf“, teilt der DWD mit. Auch in Baden-Württemberg und Bayern bleibt die Sicht eingeschränkt. Was ihr beim Autofahren im Nebel beachten solltet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

    Gegen Nachmittag kann es einzelne Schauer geben mit Temperaturen bis zu 22 Grad.

    Aktualisierung, 9. September: Regenwarnung

    Das große Unwetter blieb am Montagabend glücklicherweise aus. Dafür warnt der DWD sowie andere Wetterdienste am Dienstag erneut vor Starkregen in Karlsruhe. Bis 11 Uhr können Niederschlagsmengen zwischen 20 l/m² und 35 l/m² in 6 Stunden vom Himmel fallen.

    Deutschlandweit kündigt der DWD zudem „Starkregen (teils heftig + extrem / Unwetter) sowie heftiger Starkregen (Vorabinformation Unwetter) im Westen und Südwesten“ an.

    In Baden-Württemberg wird es ungemütlich. (Symbolbild)
    In Baden-Württemberg wird es ungemütlich. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Unwettergefahr prognostizieren die Wetterdienste besonders in Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW und Baden-Württemberg.

    „Heute bis Mittag vor allem am Rhein und im Schwarzwald, Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35, vereinzelt auch bis 50 l/qm in 3 bis 6 Stunden nicht ausgeschlossen (UNWETTER). In Verbindung damit vereinzelt auch kurze Gewitter“, so der DWD.

    Montag, 8. September: Warnung vor Unwetter und Starkregen

    Am Montagabend werden Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden erwartet. Der Regen soll bis in die Morgenstunden andauern. Danach klare es auf und die Temperaturen am Dienstag steigen bis auf 21 Grad, so der DWD.

