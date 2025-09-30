Logo ka-news.de
Tatort-Dreh in Karlsruhe: Straßensperrungen in der Oststadt

Karlsruhe

„Tatort“-Alarm und Straßensperrungen in der Oststadt: Hier dreht aktuell der SWR!

Im Bereich Frühlingsstraße/ Hennebergstraße ist für den Verkehr aktuell kein Durchkommen. Grund dafür sind erneut Dreharbeiten für den neuen Stuttgarter Tatort.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025
    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025

    Nachdem das Kamerateam des SWR am Montag bereits in der östlichen Kaiserstraße für neugierige Blicke gesorgt hatte, gehen die Dreharbeiten am Dienstag, 30. September, in der Oststadt weiter.

    SWR-Dreharbeiten dauern bis Mittwochabend

    Dort werden bis zum Mittwochabend, 1. Oktober, weitere Aufnahmen für den Stuttgarter „Tatort-Stäffele“ gedreht. Das hat natürlich Folgen für Anwohner. Im Bereich der Hennebergstraße und Frühlingsstraße wurden im Zuge der Dreharbeiten Straßensperrungen eingerichtet – laut Aushang gelten diese bis etwa 22 Uhr.

    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025
    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025

    Tatort-Stäffele: Wo wird gedreht?

    Die Dreharbeiten zum „Tatort-Stäffele“ finden bis Mitte Oktober in Stuttgart, Baden-Baden und Karlsruhe statt. Das teilte der SWR bereits am 23. September mit.

    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025
    SWR dreht "Tatort-Stäffele" in der Oststadt von Karlsruhe am 30. September 2025

    Nicht genannt wird, in welchen Stadtteilen das Team konkret aktiv wird. Laut anderen Medienberichten sollen die Dreharbeiten in der Südstadt, in der Innenstadt und in der Innenstadt-Ost stattfinden. Die zuständige SWR-Sprecherin war am Dienstagvormittag nicht erreichbar.

    Habt ihr ebenfalls Schilder an euren Straßen bemerkt? Wo genau? Teilt es uns gerne mit!

