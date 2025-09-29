Kamera, Action! SWR dreht Tatort-Szenen in Karlsruhe

Nanu, was war denn da los? Ein Kamerateam war am Montagvormittag, 29. September, in der östlichen Kaiserstraße unterwegs. Tatsächlich dreht der SWR den nächsten „Stuttgart“-Tatort teilweise in Karlsruhe. Allerdings vorwiegend in Innenräumen.
Um was geht es im neuen Tatort?
Obwohl die Handlung in Stuttgart spielt, sind Drehorte in anderen Städten keine Seltenheit. Neben Stuttgart und Karlsruhe wird auch regelmäßig in Baden-Baden gefilmt. So auch der neue „Tatort – Stäffele“
Die Handlung: Nach einer Feier in der Halbhöhenlage wird ein Gast tot auf einer der berühmten Stuttgarter Treppen gefunden. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln im wohlhabenden Freundeskreis der Gastgeber.
