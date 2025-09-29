Logo ka-news.de
SWR dreht Tatort in Karlsruhe: Stuttgarter Ermittler jagen mysteriösen Mordfall

Karlsruhe

Kamera, Action! SWR dreht Tatort-Szenen in Karlsruhe

Ein Kamerateam des SWR hat am Montag in Karlsruhe gedreht, um Szenen für den neuen „Stuttgart“-Tatort zu produzieren.
Von Verena Müller-Witt
    SWR-Tatort Dreh in Karlsruhe am 29. September 2025
    SWR-Tatort Dreh in Karlsruhe am 29. September 2025

    Nanu, was war denn da los? Ein Kamerateam war am Montagvormittag, 29. September, in der östlichen Kaiserstraße unterwegs. Tatsächlich dreht der SWR den nächsten „Stuttgart“-Tatort teilweise in Karlsruhe. Allerdings vorwiegend in Innenräumen.

    Um was geht es im neuen Tatort?

    Obwohl die Handlung in Stuttgart spielt, sind Drehorte in anderen Städten keine Seltenheit. Neben Stuttgart und Karlsruhe wird auch regelmäßig in Baden-Baden gefilmt. So auch der neue „Tatort – Stäffele“

    Tatort-Dreh in Karlsruhe am 29. September 2025
    Tatort-Dreh in Karlsruhe am 29. September 2025

    Die Handlung: Nach einer Feier in der Halbhöhenlage wird ein Gast tot auf einer der berühmten Stuttgarter Treppen gefunden. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln im wohlhabenden Freundeskreis der Gastgeber.

