„Tatort“-Alarm und Straßensperrungen in der Oststadt: Hier dreht aktuell der SWR!

Nachdem das Kamerateam des SWR am Montag bereits in der östlichen Kaiserstraße für neugierige Blicke gesorgt hatte, gehen die Dreharbeiten am Dienstag, 30. September, in der Oststadt weiter.

SWR-Dreharbeiten dauern bis Mittwochabend

Dort werden bis zum Mittwochabend, 1. Oktober, weitere Aufnahmen für den Stuttgarter „Tatort-Stäffele“ gedreht. Das hat natürlich Folgen für Anwohner. Im Bereich der Hennebergstraße und Frühlingsstraße wurden im Zuge der Dreharbeiten Straßensperrungen eingerichtet – laut Aushang gelten diese bis etwa 22 Uhr.

Tatort-Stäffele: Wo wird gedreht?

Die Dreharbeiten zum „Tatort-Stäffele“ finden bis Mitte Oktober in Stuttgart, Baden-Baden und Karlsruhe statt. Das teilte der SWR bereits am 23. September mit.

Nicht genannt wird, in welchen Stadtteilen das Team konkret aktiv wird. Laut anderen Medienberichten sollen die Dreharbeiten in der Südstadt, in der Innenstadt und in der Innenstadt-Ost stattfinden. Die zuständige SWR-Sprecherin war am Dienstagvormittag nicht erreichbar.

