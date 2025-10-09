Bauloch in der Südstadt wartet seit Jahren - jetzt wird wieder gearbeitet

Die GIEAG Immobilien AG plante ursprünglich, an dieser Stelle Wohnungen zu errichten. Bislang sind aber neben der Baugrube lediglich zahlreiche Pumpen und Stahlträger zu sehen. Das Bauprojekt liegt seit geraumer Zeit auf Eis, laut GIEAG ist die Finanzierung derzeit nicht gesichert. Das Unternehmen sucht nun nach weiteren Investoren.
Stadt kündigte Maßnahmen im August an
Bereits im August erklärte die Stadt gegenüber der Redaktion: „Insbesondere bei Baugruben, die unmittelbar an bestehende Bebauung grenzen, ist die Stadt verpflichtet, im Rahmen ihrer Gefahrenabwehr zu handeln, sollte sich der Zustand der Sicherung verschlechtern oder keine bauliche Weiterentwicklung absehbar sein.“
Damals hatte die Stadt vorsorglich eine Ausschreibung zur Verfüllung der Grube ausgeschrieben – nun haben die Arbeiten dazu wohl begonnen.
ka-news.de hat bei der Stadt außerdem folgendes nachgefragt – sobald die Antworten eingehen, werden diese hier ergänzt.
- Wann und weshalb kam nun der Punkt, an dem die Stadt beschloss einzugreifen?
- Was sind die genau geplanten Maßnahmen und welche Kosten sind damit verbunden?
- Was bedeuten diese Maßnahmen nun für das Vorhaben der Firma Gieag?
