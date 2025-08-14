Kwartier Karlsruhe am Abgrund: Riesige Grube wartet seit Jahren – wann geht es weiter?

Die Firma GIEAG Immobilien AG plant an der Stelle Wohnungen zu schaffen – bisher ist jedoch neben der Grube lediglich eine Vielzahl von Pumpen sowie Stahlträger darin errichtet worden. Das Bauprojekt liegt genauer gesagt zurzeit auf Eis, laut Gieag sei die Finanzierung nicht gegeben. Sie suchen nun nach weiteren Finanziers.

Baugrube Kwartier Karlsruhe vom 5. August 2025. Foto: Katharina Peifer

Dauerhafte Standsicherheit sei nicht gegeben

ka-news hat bei der Stadt Karlsruhe nachgefragt, was mit dem Grundstück passiert, sollte der Bauherr hier dem Projekt nicht mehr nachkommen. „Das Baugrundstück befindet sich nicht im städtischen Eigentum“, so ein Sprecher gegenüber der Redaktion.

Dennoch ist eine Baugrube als temporäres Bauwerk angelegt. Ihre Standsicherheit muss durch technische Sicherungsmaßnahmen, etwa Verbauwände und Verpressanker, gewährleistet werden – was aufgrund von zeitlichem und technischem Verschleiß nur auf begrenzte Zeit ausgelegt werden könne. „Eine dauerhafte Gewährleistung der Standsicherheit kann nur durch ein geeignetes Bauwerk mit tragender Gründung, standsicheren Außenwänden und einer abgeschlossenen Baugrubenverfüllung erfolgen“, sagt der Sprecher.

Stadt überlegt Verfüllung der Grube, falls Bauvorhaben scheitert

Alternativ sei auch eine vollständige Verfüllung der Baugrube mit geeignetem, verdichtetem Material möglich, um die Kräfte aus dem umgebenden Erdreich dauerhaft aufzunehmen. Insbesondere bei Baugruben, die unmittelbar an bestehende Bebauung grenzen, ist die Stadt verpflichtet, im Rahmen ihrer Gefahrenabwehr zu handeln, sollte sich der Zustand der Sicherung verschlechtern oder keine bauliche Weiterentwicklung absehbar sein.

Wann genau die Stadt diesbezüglich handeln werde oder gar könne, lässt sie gegenüber ka-news offen: „Die Stadt überwacht die Situation kontinuierlich und trifft bei Bedarf Maßnahmen im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten.“

Auf Anfrage von ka-news an die Firma GIEAG Immobilien erfolgten keine Antworten zu dem Thema.