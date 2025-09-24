„Das Rheinstrandbad Rappenwört muss erhalten werden“ – so wehrt sich eine Karlsruherin gegen die Schließung

Mit dieser Meinung steht sie wohl nicht alleine da: Bereits über 13.000 Personen sprachen sich bereits per Online-Petition gegen die Schließung aus. „Doch das reicht nicht“, sagt sie deutlich.

Über 13.000 Stimmen gegen die Schließung – doch es brauche mehr

Damit der Gemeinderat die Stimmen auch berücksichtigt, bräuchte es zudem Unterschriften in Papierform. Deswegen legen Christ und ihre Mitstreiter bereits entsprechende Listen in den Stadtteilen aus, beispielsweise hier:

Apotheken in Mühlburg, Daxlanden, Oberreut, Dammerstock, Apotheke am Nymphengarten

Bei den Bürgervereinen in den Stadtteilen

Im Westpaper am Gutenbergplatz

Im Toto Lotto Geschäft in Beiertheim

Textilpflege am Karlstor und Elite Textilpflege in Rüpurr

Physiotherapie Praxis Feis in Knielingen

Zahnarztpraxis Dr. Reiß, in der Sophienstraße 64

Das Problem: Wer nicht in Karlsruhe lebt, tendiert nicht dazu, für eine Unterschrift extra nach Karlsruhe zu fahren. „Das ist schade, denn inzwischen erhalten wir auch Zuspruch von Badegästen aus Rheinstetten bis hin zur Pfalz“, so Christ.

Rheinstrandbad bekommt eigenen Förderverein

Und die Karlsruherin möchte noch mehr für das Traditionsbad tun. Sie hat deshalb einen Förderverein gegründet - der Förderverein Rheinstrandbad Rappenwört. Aktuell entsteht eine Website, auf der zukünftig alle Termine der Treffen zu finden sein werden.

Der Verein soll das Rheinstrandbad sowohl finanziell als auch durch ehrenamtliche Mitarbeit künftig unterstützen, ähnlich wie es schon beim Sonnenbad der Fall ist. Das wird seit 1999 vom Freundeskreis Sonnenbad gefördert. Auch das Freibad Rüpurr hat seit 2024 Jahr einen eigenen Förderverein.

Der Besuch im Bad ist wie Urlaub

Über die große Unterstützung freut sich Christ sehr. Zu Beginn war sie überrascht, wie viele Fans das Rheinstrandbad hat. „Inzwischen habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die genau wie ich die Ruhe und die wunderschöne Lage direkt am Rhein zu schätzen wissen.“ Für sie fühle sich ein Besuch im Bad wie vier Tage Urlaub an.

Wie kann ich mithelfen?

Bis Mitte Oktober sollen bei Veranstaltungen an den Wochenenden Unterschriften gesammelt werden. Dazu werden noch weitere Helfer und Helferinnen gesucht. Auf change.org ruft Christ dazu auf: „Helfe mit, engagiere dich, bringe dich aktiv ein - Gemeinsam für das Rheinstrandbad in Rappenwört.“ Wer Interesse hat, kann sich bei Daniela Christ per E-Mail unter Rheinstrandbad@gmx.de melden.

Worum geht‘s?

Zu den Sparmaßnahmen der Stadt müssen auch die Karlsruher Bäderbetriebe einen Beitrag leisten: 900.000 Euro sollen sie einsparen. Ein Vorschlag, um dieses Ziel zu erreichen, stellt die Schließung des Rheinstrandbades Rappenwört für zwei Jahre dar.